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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Испании сыграет с Чехией в Лиге наций в форме женской национальной команды

Сборная Испании сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии, сообщается на официальном сайте «красной фурии».

Испания
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Источник: Reuters

Таким образом мужская национальная команда хочет поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнётся 6 июля. Женская команда Испании сыграет в группе со сборными Дании, Германии и Финляндии. Ранее подобную акцию провела национальная команда Германии.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Испания — Чехия состоится 12 июня. В Лиге А группе 2 помимо Испании и Чехии, выступают национальные команды Португалии и Швейцарии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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