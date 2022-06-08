Сборная Испании сыграет с Чехией в Лиге наций в форме женской национальной команды

Таким образом мужская национальная команда хочет поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнётся 6 июля. Женская команда Испании сыграет в группе со сборными Дании, Германии и Финляндии. Ранее подобную акцию провела национальная команда Германии.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 Испания — Чехия состоится 12 июня. В Лиге А группе 2 помимо Испании и Чехии, выступают национальные команды Португалии и Швейцарии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.