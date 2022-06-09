Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Эстония
Футбол. Лига наций
8.06
Шотландия
Армения
20
Футбол. Лига наций
8.06
Ирландия
Украина
01
Футбол. Лига наций
8.06
Уэльс
Нидерланды
12
Футбол. Лига наций
8.06
Бельгия
Польша
61
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
8.06
Бельгия
Польша
61
8.06
Шотландия
Армения
20
8.06
Уэльс
Нидерланды
12
8.06
Ирландия
Украина
01
7.06
Босния и Герцеговина
Румыния
10
7.06
Италия
Венгрия
21
7.06
Германия
Англия
11
7.06
Литва
Турция
06
Футбол. Лига наций. Все результаты
10:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборную Украины лишили чудо-гола. Но потом удача вернулась

Реабилитировались за непопадание на ЧМ-2022. А Ирландия проиграла второй матч в Лиге наций подряд.

Украина
ИрландияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Продолжаем следить за Лигой наций. В среду, 8 июня, в очередном матче этого турнира встретились сборные Ирландии и Украины. Соперники по группе B1 сыграли в Дублине и сподобились всего на один гол. Но событий в этой игре всё равно хватало.

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков на фоне тяжёлого графика ударился в эксперименты. За последнюю неделю это уже третий матч для команды (до Ирландии было две игры за выход на ЧМ-2022), а учитывая проблемы с формой и общий эмоциональный фон, играть тем же составом было невозможно. Петраков сменил схему с «3−4−3» на «4−3−3» и сделал множество кадровых перестановок.

Футбол

Лига наций B 2022/2023
8.06.2022, 21:45

Ирландия0Украина1

Матч начался не по сценарию Украины. Ирландцы с первых минут стали душить соперника прессингом. На 4-й минуте это чуть не привело к голу — вратарь Андрей Лунин решил играть низом и обрезался. Давление продлилось около 10 минут, и всё это время украинцы не могли перейти центральную линию.

У ирландцев при всём однообразии атак выделялся Чидози Огбене. Это тот самый паренёк, который в марте оформил «гол+пас» в матче с грозной Бельгией и принёс Ирландии сенсационную ничью. Вот и в этот раз все атаки шли через него.

После мощного старта ирландцы взяли время отдышаться и дали сопернику свободу. Украинцы этим с радостью воспользовались и стали смелее атаковать. Однако у них (впрочем, как и у ирландцев) были явные проблемы с последним пасом. Поэтому в основном атаки заканчивались неудачными ударами. Показательный момент случился на 29-й минуте: Сергей Сидорчук мог выводить партнёра один на один, но влупил в защитника.

На 37-й минуте украинцы забили супергол. Тарас Качараба оттеснил соперника и с лёта зарядил в дальнюю девятку. Но, как и в матче с Уэльсом, удача лицом не повернулась — Артём Довбик за несколько секунд до удара был в офсайде.

Источник: Reuters

Второй тайм начался с курьёзного гола. Виктор Цыганков навесил со штрафного, но его подача неожиданно превратилась в удар. Мяч не коснулся ни защитников, ни нападающих, а вратарь Кивин Келлехер к такому повороту событий оказался не готов. Видимо, удача вернула должок за офсайд у Довбика!

Читайте также
Бельгия унизила Польшу, ван Гал высмеял УЕФА, Армения проиграла в Глазго

После гола большую часть второго тайма команды не особо активно обменивались атаками, но на 79-й минуте ирландцы всё же создали по-настоящему голевой эпизод. Капитан Шейн Даффи пробил головой с такой силой, с какой не каждый ударит ногой. Лунин с трудом среагировал, и мяч влетел в перекладину. Очень близко было к голу, но удача вновь оказалась на стороне украинцев.

Дальнейшие попытки ирландцев тоже ни к чему не привели. Забивать можно было на 4-й добавленной минуте, но удар Даффи через себя пришёлся в защитника, а после добивания мяч улетел над перекладиной. Украинцы же отошли к своим воротам и за последние 10 минут провели всего пару контратак. Но гол им был и не нужен. 0:1.

Если суммировать, до последних минут небольшое преимущество было на стороне сборной Украины. Команда Петракова больше владела мячом, чуть больше и чуть лучше била. А когда соперник забрал инициативу — удержала победный счёт. Ирландия же проиграла второй матч в Лиге наций подряд.

Группа В1ИВНПМО
Шотландия11002-03
Украина11001-03
Армения21011-23
Ирландия20020-20
 Кардинальное изменение футбольных правил. Что нас ждет
Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь