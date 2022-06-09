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Футбол. Лига наций. Все результаты
10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бельгия унизила Польшу, ван Гал высмеял УЕФА, Армения проиграла в Глазго

Обзор состоявшихся в среду матчей Лиги наций.

Нидерланды
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Источник: Reuters

Голландцы устроили триллер в Кардиффе

Лига А

Казалось бы, валлийцы и голландцы подошли к игре в Кардиффе в хорошем тонусе. Хозяева оформили второй в своей истории выход на чемпионат мира, а оранжевые разгромили принципиального соперника — Бельгию. Однако умирать в среду ради победы никто не собирался. Уэльс, например, начал игру с Бэйлом на скамейке запасных, а Луи ван Гал дал отдохнуть большинству лидеров, полностью поменяв состав.

«Организация, именуемая УЕФА, предлагает нам сыграть четыре матча за 11 дней. Я уже говорил, что это смешно и нелепо. Вот поэтому я и сделал 11 замен», — объяснил тренер стопроцентную ротацию.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
8.06.2022, 21:45

Уэльс1Нидерланды2

Все это, к сожалению, сказалось на качестве, и первый тайм получился небогатым на запоминающиеся моменты. Точнее, их практически не было, а гости так не разу и не пробили в створ ворот. Зато первый же точный удар в исполнении Компайнерса завершился голом: одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» впервые забил в национальной команде.

Уэльс же разбудило появление на поле Бэйла. Хозяева усилили давление и, казалось, спаслись после типичного британского навала с голом Норрингтона-Дэвиса, который в воздушной дуэли буквально смял своего оппонента. Однако валлийцы даже толком порадоваться не успели, а нырнувший за мячом Вегхорст эффектно пробил головой, продлив серию побед Нидерландов над Уэльсом до девяти матчей. Такого безумного сценария — с двумя голами в компенсированное время — в этом розыгрыше Лиги наций еще не было, и ради этого можно даже забыть о скуке в первые 45 минут.

Бесполезный гол Левандовского

Сколько бы все не вспоминали слова Де Брейне, сравнившего нынешнюю Лигу наций с контрольными матчами, у Бельгии чувствовалось желание реабилитироваться за унизительный разгром в дерби Бенилюкса. И уже в дебюте Батшуайи отметился попаданием в штангу, а добивание Эдена Азара завершилось необъяснимым промахом.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
8.06.2022, 21:45

Бельгия6Польша1

В ответ же последовал урок реализации в исполнении Левандовски, которому совершенно не мешает забивать процесс развода с «Баварией». Форвард одним касанием укротил в воздухе передачу динамовца Шиманьски, а вторым отправил мяч мимо вратаря. Это 76-й гол Левандовски за сборную, что позволило ему обойти знаменитого венгра Сандро Кочиша. Больше в европейских национальных командах забивали только Криштиану Роналду (117) и Ференц Пушкаш (84).

И все же «красные дьяволы» добились своего, когда классный дальний удар с подбора удался Витселю. Бывший полузащитник «Зенита» словно рекламировал себя, так как после окончания контракта с дортмундской «Боруссией» он получил статус свободного агента и занят поисками новой команды. Впрочем, это дело будущего, а в данном матче Витсель перевернул ход игры.

В итоге поляки развалились после того, как на исходе часа игры исправившийся за свой промах Азар отдал умнейшую передач на Де Брейне, который забил 200-й гол сборной при Роберто Мартинесе. После этого два ветерана с чувством выполненного долга отправились на скамейку, а эстафету у них принял Троссар. Особенно хорош был второй гол полузащитника «Брайтона», когда он словно рукой забросил мяч в дальнюю «девятку». Даже выстрел Дендонкера со сверхдальней дистанции не мог конкурировать с ним по красоте.

Нет сомнений — после такого шоу болельщики простили Бельгии фиаско в первом туре. Ну, а Польше будет непросто прийти в себя: таких поражений в турнирных матчах у нее не было с отбора на ЧМ-1966, когда тот же счет 1:6 был зафиксирован в игре с Италией.

Дебютные голы защитников

Лига В

Футбол

Лига наций B 2022/2023
8.06.2022, 21:45

Шотландия2Армения0

Если дома против Ирландии армянская команда могла играть с позиции силы и добилась заслуженной победы, то в Глазго краснодарец Сперцян, ростовчанин Байрамян и их партнеры по команде сразу попали под пресс шотландских атак. До середины тайма гости продержались, а потом откровенно зевнули включение Ралстона, который на дальней штанге замкнул подачу Армстронга.

Столь же очевидной выглядела ошибка армянской обороны и в случае со вторым голом, причем Маккенна тоже забил со «второго этажа», и ничего особенного в этом ударе не было. Что еще объединяло успехи защитников хозяев, так это то, что оба забили дебютные мячи за национальную команду. Шотландцы явно пришли в себя после провала в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а для Армении важнейшим с турнирной точки зрения станет субботний матч против Украины.

Группа В1
И
В
Н
П
М
О
Шотландия11002-03
Украина11001-03
Армения21011-23
Ирландия20020-20
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