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00:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании победила команду Швейцарии в матче футбольной Лиги наций

ТАСС, 9 июня. Сборная Испании по футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в четверг в Женеве.

Швейцария
Испания
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Гол на 13-й минуте встречи забил полузащитник Пабло Сарабия.

Сборные Испании и Швейцарии выступают в одной группе Лиги наций с командами Португалии и Чехии. В четверг португальцы на своем поле победили чехов (2:0) и возглавили турнирную таблицу квартета с 7 очками в трех матчах. Вторыми идут испанцы (5), третьими — чехи (4), четвертыми — швейцарцы (0).

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В последний раз сборные Испании и Швейцарии встречались в четвертьфинале чемпионата Европы летом 2021 года. Тогда основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались испанцы (3:1).

В группе 4 дивизиона B сборная Норвегии дома сыграла вничью с командой Словении (0:0), а сербы на выезде обыграли шведов (1:0). В группе 4 дивизиона C сборная Гибралтара на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии (1:1), а грузины в гостях победила футболистов Северной Македонии (3:0). В группе 2 дивизиона C сборная Греции дома выиграла у киприотов (3:0), а команда Косова на своем поле оказалась сильнее североирландцев (3:2). В группе 2 дивизиона D сборная Эстонии на выезде победила команду Мальты (2:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции. Российская команда должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе со сборными Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

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