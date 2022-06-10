Сборная Испании победила команду Швейцарии в матче футбольной Лиги наций

Гол на 13-й минуте встречи забил полузащитник Пабло Сарабия.

Сборные Испании и Швейцарии выступают в одной группе Лиги наций с командами Португалии и Чехии. В четверг португальцы на своем поле победили чехов (2:0) и возглавили турнирную таблицу квартета с 7 очками в трех матчах. Вторыми идут испанцы (5), третьими — чехи (4), четвертыми — швейцарцы (0).

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В последний раз сборные Испании и Швейцарии встречались в четвертьфинале чемпионата Европы летом 2021 года. Тогда основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались испанцы (3:1).

В группе 4 дивизиона B сборная Норвегии дома сыграла вничью с командой Словении (0:0), а сербы на выезде обыграли шведов (1:0). В группе 4 дивизиона C сборная Гибралтара на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии (1:1), а грузины в гостях победила футболистов Северной Македонии (3:0). В группе 2 дивизиона C сборная Греции дома выиграла у киприотов (3:0), а команда Косова на своем поле оказалась сильнее североирландцев (3:2). В группе 2 дивизиона D сборная Эстонии на выезде победила команду Мальты (2:1).