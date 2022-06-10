Португалия поставила Чехию на место, Испания не оставила шансов команде Якина, Хвича забил в третьем матче подряд
Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.
Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.
Вряд ли кто-то предполагал, что встреча Португалии и Чехии превратится в сражение за лидерство по итогам первого круга. Между тем успех восточноевропейской сборной оказался такими же сюрпризом, как и яркая игра нападающего «Локомотива» Кухты, который в отсутствие Шика стал ключевым нападающим и оказался причастен ко всем четырем голам своей команды в стартовых турах.
Впечатляло, насколько классно чехи проводили контратаки, и команда Фернанду Сантуша в полной мере ощутила это на себе. В первом тайме у гостей было два шанса забить, и в одном из эпизодов Диогу Коште пришлось останавливать плотный удар Кухты. Но, конечно, Португалия владела инициативой, а взломать оборону гостей помог интеллект Бернарду Силвы.
В первом случае, находясь под жестким прессингом на бровке, он классно среагировал на подключение в атаку своего одноклубника по «Манчестер Сити» Жоау Канселу, и тот ударом с острого угла прошил получившего шанс показать себя резервного вратаря чехов Станека. Вторым пасом Силвы, который вспорол защитник порядки соперника, воспользовался Гонсалу Гедеш.
После перерыва команды выдали веселую и обоюдоострую игру с обилием атак, но удивительным образом мяч больше не попал в сетку. А из других событий отметим выход на замену Крала, который после аренды в «Вест Хэме» должен вернуться в расположение «Спартака».
Всего лишь две ничьи — совсем не тот результат, на который рассчитывала на старте Испания. Однако Швейцария с ее двумя поражениями оказалась идеальным соперником, чтобы поправить турнирное положение. В этом плане показательным стал оказавшийся победным гол, перед которым команда Мурата Якина позволила себе немыслимые вольности при выходе из обороны. Испанский прессинг сработал идеально, и Маркос Льоренте выложил мяч на ногу Сарабии.
В общем, изначально все складывалось так, как и предполагается, когда фаворит встречается с соперником, которому он не уступал на протяжении десяти матчей (+7=3). Еще одна любопытная цифра выглядела приговором для Швейцарии: испанцы 54 раза завершали первые таймы гостевых матчей со счетом 1:0 и никогда не проигрывали.
Для нынешней прагматичной версии команды Луиса Энрике — это практически гарантия победы. За счет контроля мяча Испания довольно уверенно довела дело до успеха, хотя в концовке защитники придумали проблемы на ровном месте. От гола спасли самоотверженность игроков обороны и нерасторопность соперника. Неудивительно, что Швейцария — безнадежный аутсайдер группы, тогда как испанцы продолжают погону за Португалией.
|Группа А2
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|3
|2
|1
|0
|7-1
|7
|Испания
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
Норвегия стала самой невезучей командой вечера.
В конце первого тайма гол Кинга отменили из-за сантиметрового офсайда.
Затем Холанн и Серлот с нескольких метров головой били именно туда, где находился Облак, а Эдегор со штрафного попал в перекладину.
Не помогло даже удаление Блажича, который на 63-й минуте сбил убегавшего к воротам Холанна.
В итоге, сохранив за собой первое место, норвежцы позволили сербам сократить отставание до одного очка.
Балканская команда явно поймала кураж после разгрома словенцев в прошлом туре, тогда как Швеция выглядит очень бледно.
Хотя в Стокгольме все могло пойти иначе, если бы мяч не свалился с ноги находившегося в отличной позиции Классона.
Однако бывший краснодарец промахнулся, а в добавленное к первому тайму время очередной угловой в исполнении Тадича закончился скидкой Павловича на не промахнувшегося из площади ворот Йовича.
|Группа В4
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Норвегия
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|Сербия
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|Швеция
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|Словения
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
Грузии после двух крупных побед удалось доказать неслучайность своих успехов в гостях у самого сильного соперника по группе. Причем именно Македония не пустила грузинскую команду на исторический для балканской сборной Евро-2020. В итоге парни Вилли Саньоля справились с атаками хозяев в первом тайме, а вторую половину началась с гола Зивзивадзе.
Было удивительно, что передачу с левого фланга отдавал не Кварацхелия, но в этот вечер Хвича проявил себя в центре. Раскачав финтами своего оппонента в нескольких метрах от штрафной, он мощно пробил и от руки Димитриевски мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Бывший игрок «Рубина» был близок к своей норме в этой Лиге наций, однако голевой передачи его лишил офсайд. Это, впрочем, не имеет принципиального значения. Главное, что забившая в трех матчах 12 мячей Грузия лидирует с тремя победами из трех возможных.
|Группа 4
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Грузия
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|Сев. Македония
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|Болгария
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|Гибралтар
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1