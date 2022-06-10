Португалия поставила Чехию на место, Испания не оставила шансов команде Якина, Хвича забил в третьем матче подряд

Португалия — первая

Лига А

Вряд ли кто-то предполагал, что встреча Португалии и Чехии превратится в сражение за лидерство по итогам первого круга. Между тем успех восточноевропейской сборной оказался такими же сюрпризом, как и яркая игра нападающего «Локомотива» Кухты, который в отсутствие Шика стал ключевым нападающим и оказался причастен ко всем четырем голам своей команды в стартовых турах.

Футбол Лига наций А 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Португалия 2 Чехия 0

Впечатляло, насколько классно чехи проводили контратаки, и команда Фернанду Сантуша в полной мере ощутила это на себе. В первом тайме у гостей было два шанса забить, и в одном из эпизодов Диогу Коште пришлось останавливать плотный удар Кухты. Но, конечно, Португалия владела инициативой, а взломать оборону гостей помог интеллект Бернарду Силвы.

В первом случае, находясь под жестким прессингом на бровке, он классно среагировал на подключение в атаку своего одноклубника по «Манчестер Сити» Жоау Канселу, и тот ударом с острого угла прошил получившего шанс показать себя резервного вратаря чехов Станека. Вторым пасом Силвы, который вспорол защитник порядки соперника, воспользовался Гонсалу Гедеш.

После перерыва команды выдали веселую и обоюдоострую игру с обилием атак, но удивительным образом мяч больше не попал в сетку. А из других событий отметим выход на замену Крала, который после аренды в «Вест Хэме» должен вернуться в расположение «Спартака».

Испанский прагматизм

Футбол Лига наций А 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Швейцария 0 Испания 1

Всего лишь две ничьи — совсем не тот результат, на который рассчитывала на старте Испания. Однако Швейцария с ее двумя поражениями оказалась идеальным соперником, чтобы поправить турнирное положение. В этом плане показательным стал оказавшийся победным гол, перед которым команда Мурата Якина позволила себе немыслимые вольности при выходе из обороны. Испанский прессинг сработал идеально, и Маркос Льоренте выложил мяч на ногу Сарабии.

В общем, изначально все складывалось так, как и предполагается, когда фаворит встречается с соперником, которому он не уступал на протяжении десяти матчей (+7=3). Еще одна любопытная цифра выглядела приговором для Швейцарии: испанцы 54 раза завершали первые таймы гостевых матчей со счетом 1:0 и никогда не проигрывали.

Для нынешней прагматичной версии команды Луиса Энрике — это практически гарантия победы. За счет контроля мяча Испания довольно уверенно довела дело до успеха, хотя в концовке защитники придумали проблемы на ровном месте. От гола спасли самоотверженность игроков обороны и нерасторопность соперника. Неудивительно, что Швейцария — безнадежный аутсайдер группы, тогда как испанцы продолжают погону за Португалией.

Группа А2

И

В

Н

П

М

О

Португалия 3 2 1 0 7-1 7 Испания 3 1 2 0 4-3 5 Чехия 3 1 1 1 4-5 4 Швейцария 3 0 0 3 1-7 0

Не день скандинавов

Лига В

Футбол Лига наций B 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Норвегия 0 Словения 0

Норвегия стала самой невезучей командой вечера.

В конце первого тайма гол Кинга отменили из-за сантиметрового офсайда.

Затем Холанн и Серлот с нескольких метров головой били именно туда, где находился Облак, а Эдегор со штрафного попал в перекладину.

Не помогло даже удаление Блажича, который на 63-й минуте сбил убегавшего к воротам Холанна.

Футбол Лига наций B 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Швеция 0 Сербия 1

В итоге, сохранив за собой первое место, норвежцы позволили сербам сократить отставание до одного очка.

Балканская команда явно поймала кураж после разгрома словенцев в прошлом туре, тогда как Швеция выглядит очень бледно.

Хотя в Стокгольме все могло пойти иначе, если бы мяч не свалился с ноги находившегося в отличной позиции Классона.

Однако бывший краснодарец промахнулся, а в добавленное к первому тайму время очередной угловой в исполнении Тадича закончился скидкой Павловича на не промахнувшегося из площади ворот Йовича.

Группа В4

И

В

Н

П

М

О

Норвегия 3 2 1 0 3-1 7 Сербия 3 2 0 1 5-2 6 Швеция 3 1 0 2 3-3 3 Словения 3 0 1 2 1-6 1

Великолепная Грузия

Лига С

Футбол Лига наций C 2022/2023 9.06.2022, 21:45 Северная Македония 0 Грузия 3

Грузии после двух крупных побед удалось доказать неслучайность своих успехов в гостях у самого сильного соперника по группе. Причем именно Македония не пустила грузинскую команду на исторический для балканской сборной Евро-2020. В итоге парни Вилли Саньоля справились с атаками хозяев в первом тайме, а вторую половину началась с гола Зивзивадзе.

Было удивительно, что передачу с левого фланга отдавал не Кварацхелия, но в этот вечер Хвича проявил себя в центре. Раскачав финтами своего оппонента в нескольких метрах от штрафной, он мощно пробил и от руки Димитриевски мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. Бывший игрок «Рубина» был близок к своей норме в этой Лиге наций, однако голевой передачи его лишил офсайд. Это, впрочем, не имеет принципиального значения. Главное, что забившая в трех матчах 12 мячей Грузия лидирует с тремя победами из трех возможных.