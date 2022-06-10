Неожиданным исходом закончился третий матч Казахстана в Лиге наций

Встреча прошла на нейтральном поле в сербском городе Нови-Сад и завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте нападающий Абат Аймбетов вывел Казахстан вперед. Он забил уже свой третий гол в нынешнем розыгрыше. Голевой ассист на свой счет записал полузащитник Ян Вороговский.

Казахстан долгое время вел в счете, но удержать свои ворота в неприкосновенности не удалось. На 84-й минуте Владислав Малькевич сравнял счет.

Сборная Казахстана упустила третью подряд победу в Лиге наций, но осталась лидером группы 3 в дивизионе С, набрав в трех матчах семь очков.