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10 июня, источник: Vesti.kz

Неожиданным исходом закончился третий матч Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Беларусью в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: Reuters

Встреча прошла на нейтральном поле в сербском городе Нови-Сад и завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте нападающий Абат Аймбетов вывел Казахстан вперед. Он забил уже свой третий гол в нынешнем розыгрыше. Голевой ассист на свой счет записал полузащитник Ян Вороговский.

Казахстан долгое время вел в счете, но удержать свои ворота в неприкосновенности не удалось. На 84-й минуте Владислав Малькевич сравнял счет.

Сборная Казахстана упустила третью подряд победу в Лиге наций, но осталась лидером группы 3 в дивизионе С, набрав в трех матчах семь очков.

Следующий матч команда Адиева проведет 13 июня в Нур-Султане против Словакии, которая идет на втором месте и имеет на одно очко меньше.

Беларусь
1:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
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