Неожиданным исходом закончился третий матч Казахстана в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Беларусью в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Беларусью в матче Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на нейтральном поле в сербском городе Нови-Сад и завершилась со счетом 1:1.
На 13-й минуте нападающий Абат Аймбетов вывел Казахстан вперед. Он забил уже свой третий гол в нынешнем розыгрыше. Голевой ассист на свой счет записал полузащитник Ян Вороговский.
Казахстан долгое время вел в счете, но удержать свои ворота в неприкосновенности не удалось. На 84-й минуте Владислав Малькевич сравнял счет.
Сборная Казахстана упустила третью подряд победу в Лиге наций, но осталась лидером группы 3 в дивизионе С, набрав в трех матчах семь очков.
Следующий матч команда Адиева проведет 13 июня в Нур-Султане против Словакии, которая идет на втором месте и имеет на одно очко меньше.