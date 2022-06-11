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Футбол. Лига наций. Все результаты
00:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы сыграли вничью с казахстанцами в Лиге наций УЕФА

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси второй раз подряд сыграли вничью в новом сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казахстан
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Сегодня в матче 3-го тура 3-й группы лиги С в сербском Нови-Саде белорусы разошлись миром с командой Казахстана — 1:1. В начале первого тайма подопечные Георгия Кондратьева играли слишком острожно, позволив соперникам провести несколько опасных атак. Одна из них на 13-й минуте завершилась голом Абата Аймбетова. Оказавшись в роли догоняющих, белорусские футболисты прибавили в движении, но до перерыва не смогли отыграться. Во второй половине встречи белорусы продолжали атаковать и на 84-й минуте игры после подачи очередного углового удара счет сравнял вышедший на замену Владислав Малькевич. Он же уже в компенсированное время мог забить победеый гол, но мяч после его удара с близкого расстояния попал в стойку ворот. В стартовом поединке белорусские футболисты уступили команде Словакии со счетом 0:1, а потом разделили очки с азербайджанцами — 0:0. Казахстанские футболисты в первом туре переиграли в Нур-Султане гостей из Азербайджана — 2:0, а затем в Трнаве неожиданно взяли верх над словаками с результатом 1:0. В другом сегодняшнем поединке этого квартета сборная Азербайджана проиграла в Баку словакам — 0:1. Положение команд после трех игровых дней: Казахстан — 7 очков, Словакия — 6, Беларусь — 2, Азербайджан — 1.

Свой следующий матч сборная Беларуси проведет 13 июня в гостях у азербайджанцев. Две заключительные встречи белорусы также сыграют на выезде: 22 сентября с командой Казахстана, 29 сентября — со Словакией.

По итогам группового этапа победители четырех квартетов получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.

Нынешний сезон Лиги наций третий по счету. Победителем первого в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году турнир выиграли футболисты Франции. Сборная Беларуси стартовала с лиги D и, заняв первое место во 2-й группе, поднялась в лигу С. В предыдущем сезоне белорусы не смогли получить повышение в классе — они стали вторыми в 4-й группе, уступив первую позицию албанцам.

Беларусь
1:1
Первый тайм: 0:1
Казахстан
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