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Футбол. Лига наций. Все результаты
11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Пятов сегодня проведет свой последний матч за сборную Украины

Голкипер донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов завершит международную карьеру.

Украина
Армения
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Источник: AP 2022

Матч его страны с Арменией станет последним для вратаря в футболке национальной команды.

Футболист в одной из социальных сетей опубликовал свою фотографию в форме сборной Украины в юном возрасте и подписал её следующим образом: «Этот мальчик даже не догадывается, что его последний матч за сборную состоится 11 июня 2022 года».

Напомним, сегодня, 11 июня, Украина в рамках Лиги наций УЕФА на стадионе «ЛКС» в Польше примет сборную Армении.

Андрей Пятов выступает за «Шахтёр» с 2007 года. Голкипер в начале карьеры также успел поиграть за украинскую «Ворсклу». Футболист на протяжении многих лет являлся основным вратарём сборной Украины.

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