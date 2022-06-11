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09:56 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси

Пострадал полузащитник Тодор Неделев.

Болгария
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Источник: AFP 2022

ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Автобусы с футболистами сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, в результате чего пострадал полузащитник Тодор Неделев. Об этом в субботу сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По данным ТВ, дорожно-транспортное происшествие произошло, когда игроки сборной Болгарии, прибывшие в Тбилиси для поединка со сборной Грузией в розыгрыше Лиги наций, из аэропорта ехали в гостиницу на двух автобусах. Водитель одного транспортного средства не справился с управлением и врезался во второй автобус.

Неделева пришлось госпитализировать. Остальные спортсмены чувствуют себя хорошо. По факту ДТП начато расследование.

Матч между сборными Грузии и Болгарии должен состояться вечером 12 июня на тбилисском стадионе «Динамо арена».

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