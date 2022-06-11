Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Автобусы с футболистами сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, в результате чего пострадал полузащитник Тодор Неделев. Об этом в субботу сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По данным ТВ, дорожно-транспортное происшествие произошло, когда игроки сборной Болгарии, прибывшие в Тбилиси для поединка со сборной Грузией в розыгрыше Лиги наций, из аэропорта ехали в гостиницу на двух автобусах. Водитель одного транспортного средства не справился с управлением и врезался во второй автобус.