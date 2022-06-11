Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии

Подробности сообщил Болгарский футбольный союз.

В результате аварии полузащитник получил черепно-мозговую травму, которая потребовала проведения операции. Футболист остается под наблюдением местных медиков, а также врача сборной.

Ранее 11 июня сообщалось, что сборная Болгарии по футболу попала в ДТП в Тбилиси. Водитель одного из автобусов, которые направлялись в отель, не справился с управлением, что привело к серьезной аварии.