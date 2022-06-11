Событие дня: сегодня Англия будет брать реванш у Италии в Лиге наций

ЧТО: Лига наций УЕФА. 3-й тур

Англия — Италия

ГДЕ: Вулверхэмптон, Англия. Стадион «Молине» (вместимость — 29 303 зрителя).

КОГДА: 11 июня, суббота. 21:45 (время московское).

Новый турнир под названием Лига наций продолжает ежедневно радовать яркостью афиш, но не сказать, что уровень игры соответствует вывескам.

Результаты, вроде 6:1, что был зафиксирован в матче Бельгия — Польша, или разгром 6:0, учиненный турками литовцам, как и слабая игра целого ряда записных фаворитов говорят о том, что и сам формат турнира, и сроки его проведения имеет смысл пересмотреть. После изнурительного сезона футболисты явно не горят желанием выкладываться на полную катушку в полутоварищеском турнире, победа в котором почетна, по крайней мере, на данный момент, не больше, чем триумф в хоккейном Евротуре. Вот и получается, что побеждают в ЛН по большей части те, кто сильнее этого хочет и у кого сохранилось больше сил.

Центральным матчем субботы несомненно станет повторение финала Евро-2020 Англия — Италия, причем соперники, как и на европейском первенстве, сыграют на поле команды Гарета Саутгейта, но на этот раз не на лондонском «Уэмбли», а в небольшом городке Вулверхэмптон, известном в первую очередь одноименным футбольным клубом.

Плотность, с которой команды квартета расположились в турнирной таблице, не позволяет назвать предстоящую встречу ключевой. При любом исходе шансы на первое место останутся у каждого из соперников, но если итальянцы имеют полное право на ошибку, то англичанам поражение может дорого стоить.

«Львы» в двух первых турах Лиги наций набрали лишь 1 очко (в предыдущем матче с Германией — 1:1) и забили всего 1 гол. Довольно неожиданный проигрыш Венгрии в первом туре отбросил британцев на последнюю строчку. Неудача в игре с итальянцами может поставить под серьезное сомнение не только правомерность сборной Англии претендовать на высокие места в ЛН, но и пребывание англичан в классе сильнейших — Лиге А. Однако, тот факт, что после двух выездных матчей британцы впервые в турнире сыграют на своем поле, не без оснований вселяет оптимизм в болельщиков.

Несколькими днями ранее англичане украли в Мюнхене очко у сборной Германии. Тогда ничью британцам принес удар Харри Кейна с 11-метровой отметки за 2 минуты до истечения основного времени. Но не стоит придавать большого значения статистическим выкладкам той встречи. Подавляющее преимущество во владении мячом хозяев сюрпризом ни для кого не стало.

Современная сборная Англии еще со времен чемпионата Европы успела приучить, что играет осторожно, делая акцент на безопасность своих ворот. Да, Германия больше владела мячом, но ни по количеству ударов, ни по количеству опасных атак англичане не уступили. Так что гол Кейна, пока единственный для команды Гарета Саутгейта в Лиге наций, стал не подарком судьбы, а скорее приветом современному игровому европейскому стилю, при котором тот, кто выгоднее смотрится на поле, побеждает далеко не всегда.