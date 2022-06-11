Сборная Украины вскрыла Армению одним приёмом. Её результаты в Лиге наций идеальны
Малиновский помог разгромить соперника. Цикл из четырёх матчей за 11 дней наконец закончился.
Малиновский помог разгромить соперника. Цикл из четырёх матчей за 11 дней наконец закончился.
Сборная Украины продолжает царствовать в группе B1 Лиги наций. Во втором матче группового этапа команда в Польше встретилась с Арменией и добилась нужного результата.
Главный тренер украинцев Александр Петраков снова поменял состав. Его команда проводила четвёртый матч за 11 дней, так что это неудивительно. На поле прибавилось звёзд: Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук. В составе сборной Армении тоже были знакомые имена: вратарь Давид Юрченко, который сменил кучу клубов в России, и Хорен Байрамян из «Ростова».
Первые минуты прошли без моментов и запомнились только противостоянием Тиграна Барсегяна и Николая Шапаренко. Армянский футболист нагрубил, украинец высказал недовольство и вместо извинений получил толчок в грудь. Через несколько минут Шапаренко ответил своим фолом.
Первый явный момент сборная Украины создала на 7-й минуте — спас Юрченко. Команда Петракова играла первым номером, но в её действиях было много суматохи. Армения же отвечала выносами вперёд и практически не думала об атаке. Первый удар соперник украинцев нанёс на 14-й минуте, и то дальний, что показательно.
Так как создавать моменты с помощью комбинаций у Украины не получалось, пришлось переходить к плану «Б». Малиновский постоянно искал выход на ударную позицию, и армянские футболисты долгое время не давали ему этого сделать. Но на 22-й минуте Руслан своей цели добился и очень опасно пробил. Как выяснилось позже, этот эпизод повлиял на ход всего матча.
К середине тайма Армения осмелела и стала выбегать в очень перспективные контратаки, но всплыли проблемы с последним пасом. Передачи получались то слишком сильными, то наоборот. А закончился первый тайм стычкой. Эдгар Бабаян нагрубил, судья поспешил остудить его жёлтой карточкой, но украинцы пришли толкаться. В конфликт вмешался Байрамян. В итоге пришлось снова доставать карточку и заодно наказывать Илью Забарного.
В начале второго тайма знакомых российским болельщикам лиц стало меньше. Байрамян получил жёлтую за споры с судьёй и практически сразу ушёл на замену. А главное изменение в игре во втором тайме — мощный перекос у Украины. Команда Петракова окончательно положилась на Малиновского. Руслан стал лупить со всех позиций, и в итоге это принесло плоды. Первый же момент, когда полузащитник смог пробить с удобного места и с родной левой, закончился голом.
Через несколько минут украинцы чуть не устроили проблемы сами себе. Если бы не бросок Андрея Пятова, мы бы увидели самый нелепый автогол дня — в безобидной ситуации защитник ногой срезал мяч в угол своих ворот, но Пятов успел его отбить.
Время шло, а сил у Армении не прибавлялось. В итоге команда посыпалась, а класс украинских футболистов проявился на полную мощь. Сначала на 77-й минуте ошибкой защитника воспользовался Александр Караваев. Лучше исполнить, пожалуй, было просто невозможно.
А спустя семь минут сборную Армении подвёл опорник Соломон Удо. Чтобы забить, Виталию Миколенко понадобилось всего лишь добежать до штрафной — мяч от него закатился в сетку.
Ярких событий в матче больше не было. Украина победила на классе и полностью превзошла соперника статистически: 73 процента владения мячом, 14:6 по ударам (в створ — 8:1). А главное впечатление от игры — один приём, которым команда Петракова вскрыла соперника. Кстати, у украинцев пока идеальный результат в Лиге наций. Несколько дней назад они справились с Ирландией, теперь у них шесть очков по итогу двух матчей. Если так продолжится, можно замахнуться на ещё один заход в Лигу А.
Михаил Рождественский