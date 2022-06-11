Гарри Кейн — в запасе на матч третьего тура Лиги наций Англия — Италия
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Италии — участников Лиги А, группы 3 — на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023.
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Италии — участников Лиги А, группы 3 — на матч третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Англия: Рамсдейл, Джеймс, Магуайр, Томори, Триппьер, Уорд-Праус, Райс, Маунт, Стерлинг, Грилиш, Абрахам.
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко, Фраттези, Локателли, Тонали, Пессина, Пеллегрини, Скамакка.
Отметим, что в запасе национальной команды Англии остался нападающий Гарри Кейн.
Обслужит встречу польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Ему будут помогать ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери — Томаш Мусял.
Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.