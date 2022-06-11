Гарри Кейн — в запасе на матч третьего тура Лиги наций Англия — Италия

Отметим, что в запасе национальной команды Англии остался нападающий Гарри Кейн.

Обслужит встречу польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Ему будут помогать ассистенты Томаш Листкевич и Павел Сокольницки. Резервный рефери — Томаш Мусял.

Соперниками сборных Англии и Италии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии.