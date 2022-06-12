Англия проваливает Лигу наций. Италия не проигрывает ей даже с игроками из второй лиги

Финалисты Евро-2020 сыграли в Лиге наций почти при пустых трибунах. На стадион «Молине» в Вулверхэмптоне допустили только 3000 человек (в основном школьников до 14 лет): так УЕФА наказал хозяев за поведение фанатов перед финалом чемпионата Европы. «Если это и позор, то для Англии как для страны», — сказал главный тренер Гарет Саутгейт.

Команды Саутгейта и Роберто Манчини, не сговариваясь, решили, что детям должно быть весело. Играли в атаку. Хотя англичане, конечно, владели преимуществом, контролировали мяч (56% до перерыва) и высоко прессинговали. Манчини всё же продолжает эксперименты и даёт проявить себя новым футболистам. Например, в этом матче в составе «Скуадра адзурра» дебютировал центральный защитник «Фрозиноне» Федерико Гатти, который пока… не провёл ни одной минуты в Серии А! Понятно, что Гатти не привык играть на таком уровне, тем не менее он не был слабым звеном в обороне чемпионов Европы.

Если где и было тонко, то на левом фланге Федерико Димарко из «Интера». Одна из его позиционных ошибок привела к тому, что Рахим Стерлинг создал момент для Мэйсона Маунта. Будь хавбек «Челси» поточнее, Джанлуиджи Доннарумма вынул бы мяч из сетки. Кстати, сам Доннарумма играл так, словно после Евро-2020 убеждён в том, что в Англии ему можно всё. Голкипер отдавал рискованные передачи под прессингом и однажды подарил мяч в собственной штрафной Тэмми Абрахаму. Итальянцам повезло не пропустить, а Доннарумма тут же забыл свою ошибку и продолжал действовать в той же манере.

Италия также сделала акцент на свой правый фланг, куда активно смещался из центра Давиде Фраттези. Этот 22-летний центрхав «Сассуоло» смотрится очень уверенно для новичка национальной команды. Вынужденно закрывающему левый край обороны сборной Англии Кирану Триппьеру приходилось несладко. Италия создала отсюда несколько моментов. Хозяев спасал голкипер Аарон Рамсдейл, впервые игравший в Лиге наций (до этого в основе выходил Джордан Пикфорд).

По итогам первого тайма небольшой перевес по ударам был у англичан — 8:6 (в створ — 3:3). Дополнительным козырем команды Саутгейта становились стандарты. Любая подача Джеймса Уорд-Прауса — в нужную точку, иногда кажется, что он не человек, а пушка для тренировки угловых и штрафных.

После перерыва территориальное и игровое преимущество сборной Англии увеличилось. Сумасшедший момент имел Стерлинг, которого потерял за спиной Гатти. В начале второго тайма новичок «Скуадра адзурра» чуть-чуть «поплыл». Не лучшим образом сыграл в этом моменте, а ещё получил жёлтую карточку. По-прежнему проседал и левый фланг Димарко, которому плохо помогал без мяча Лоренцо Пеллегрини. Манчини сделал две замены. На поле появился другой дебютант сборной Италии из Серии В, не имеющий опыта выступления в элите, — 21-летний центрхав Сальваторе Эспозито из клуба СПАЛ.

Саутгейт же понял, что без Кейна чемпионам Европы не забить. Поменял Абрахама — выпустил нападающего «Тоттенхэма». Тэмми почти не угрожал воротам итальянцев, совершил 24 касания и пару раз неточно пробил. Впрочем, тут во многом виноваты его партнёры, которые создали для своего центрфорварда меньше, чем Доннарумма. Абрахам страдал без хороших передач в штрафную. А ждать от представителя «Ромы» такой же разнообразной игры, как от Кейна, вряд ли стоит.

Но, как ни странно, с Кейном на поле англичане совсем перестали создавать моменты. Очень мало ударов было во втором тайме — четыре против одного в пользу сборной Англии. А в створ и вовсе — 2:0. Сборная Италии с игроками из Серии В и 18-летним Вильфредом Ньонто из швейцарского «Цюриха» удержала нулевую ничью в матче, первые минуты которого обещали множество голов. Английские дети наверняка ушли со стадиона разочарованными: они-то верили, что их кумиры возьмут реванш за поражение в финале Евро-2020.