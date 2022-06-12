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Футбол. Лига наций. Все результаты
11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду не сыграет против Швейцарии в матче Лиги наций

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч четвертого тура Лиги наций против команды Швейцарии, сообщил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига наций А 2022/2023
12.06.2022, 21:45

Швейцария-Португалия-

Матч группы 2 лиги A пройдет в воскресенье в Женеве (начало — 21:45 мск). Также в заявку не попали полузащитник английского «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру.

«У них нет никаких проблем со здоровьем. Нет смысла ездить на матчи всем 26 игрокам, когда в заявку входят только 23. На этот раз матч пропустят эти футболисты, вот и все», — цитирует Сантуша Manchester Evening News.

Сборная Португалии лидирует в турнирной таблице, набрав 7 очков в трех матчах. Швейцарцы (0 очков) идут на последнем, четвертом месте.

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