Роналду не сыграет против Швейцарии в матче Лиги наций

Матч группы 2 лиги A пройдет в воскресенье в Женеве (начало — 21:45 мск). Также в заявку не попали полузащитник английского «Вулверхэмптона» Жоау Моутинью и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру.

«У них нет никаких проблем со здоровьем. Нет смысла ездить на матчи всем 26 игрокам, когда в заявку входят только 23. На этот раз матч пропустят эти футболисты, вот и все», — цитирует Сантуша Manchester Evening News.