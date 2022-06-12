Тренер Армении Капаррос ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопрос о солидарности с Украиной
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос не пожелал обсуждать политику. Вчера его команда была разгромлена Украиной (0:3) в Лиге наций.
Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос не пожелал обсуждать политику. Вчера его команда была разгромлена Украиной (0:3) в Лиге наций.
Как передает Onet, на послематчевой пресс-конференции украинская журналистка попыталась выяснить, почему сборная Армении не проявила солидарности с Украиной в связи с текущей ситуацией.
— Это политический вопрос, никак не связанный со спортом, — сказал ей пресс-секретарь армянской команды.
— Нет, как раз сейчас он напрямую связан с футболом. Я рассчитываю получить ответ, — заявила женщина.
— Тренер не будет отвечать. Я повторяю: это политика, — настоял представитель сборной.
Рассерженный Капаррос также на нескольких языках дал понять, что не намерен обсуждать данную тему, и покинул пресс-конференцию.
«Как вам не стыдно так реагировать?» — спросила в конце мероприятия украинская журналистка.