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17:31 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер Армении Капаррос ушел с пресс-конференции, отказавшись отвечать на вопрос о солидарности с Украиной

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос не пожелал обсуждать политику. Вчера его команда была разгромлена Украиной (0:3) в Лиге наций.

Украина
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Источник: AFP 2022

Как передает Onet, на послематчевой пресс-конференции украинская журналистка попыталась выяснить, почему сборная Армении не проявила солидарности с Украиной в связи с текущей ситуацией.

— Это политический вопрос, никак не связанный со спортом, — сказал ей пресс-секретарь армянской команды.

— Нет, как раз сейчас он напрямую связан с футболом. Я рассчитываю получить ответ, — заявила женщина.

— Тренер не будет отвечать. Я повторяю: это политика, — настоял представитель сборной.

Рассерженный Капаррос также на нескольких языках дал понять, что не намерен обсуждать данную тему, и покинул пресс-конференцию.

«Как вам не стыдно так реагировать?» — спросила в конце мероприятия украинская журналистка.

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