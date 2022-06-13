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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Португалия проиграла без Роналду, Испания творит шедевры, Холанн тащит Норвегию в элиту

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Португалия
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Источник: Reuters

Кухта без гола

Футбол

Лига наций А 2022/2023
12.06.2022, 21:45

Испания2Чехия0

Несмотря на второе поражение подряд, Чехия снова провела достойную игру и какое-то время имела преимущество по голевым моментам. Первый из них не использовал Черны, после чего в очередной раз от испанских защитников умчался Кухта. На счастье хозяев, Иньиго Мартинесу все же удалось навязать нападающему «Локомотива» борьбу, из-за чего удар пришлось наносить с острого угла, и это помогло Унаи Симону.

А потом «Красная фурия» использовала первый же свой шанс благодаря гению Коке. Кажется, у полузащитника «Атлетико» есть глаза на затылке, потому что он не глядя с разворота выдал диагональ через половину поля, и принявший мяч Асенсио вывел на убойную позицию Солера. Чехи же кроме пропущенного гола еще и лишились Садлиека, которого на 30-й минуте экстренно сменил спартаковец Крал.

В целом почти не игравший за «Вест Хэм» полузащитник выглядел достойно, однако он стал одним из тех, кто не смог остановить вторую испанскую атаку. Впрочем, там сложно кого-то обвинять, потому что начатая Гави и продолженная пасом «шведой» от Дани Ольмо комбинация стала произведением футбольного искусства, а последняя передача Феррана Торреса позволила Сарабии завести мяч в пустой угол.

Забить за 55 секунд

Футбол

Лига наций А 2022/2023
12.06.2022, 21:45

Швейцария1Португалия0

Безобразный первый круг с тремя поражениями явно задел Швейцарию за живое, и уже на 55-й секунде пропустивший из-за травмы три месяца Сеферович наконец-то открыл счет своим голам в календарном году. Казалось, гости должны знать все козыри форварда «Бенфики», однако Жоау Канселу оставил его без опеки после подачи Видмера.

Швейцарцы могли еще и получить право на пенальти, но попадание мяча в руку Нуну Мендеша не привело к назначению 11-метрового, так как ВАР обратил внимание арбитра на то, что атака хозяев началась с фола Эльведи на Андре Силве. А еще одним неприятным моментом для Мурата Якина стала травма Шачири, которого пришлось менять в середине первого тайма.

Впрочем, португальцы и вовсе играли без отсутствовавшего в заявке Криштиану Роналду, и все, чем они могли похвастаться по итогам первого тайма, стал отмененный из-за офсайда гол Рафаэла Леау. Проведенные Фернанду Сантушем замены расцветили игру гостей, но не настолько, чтобы спасти игру, а героем концовки стал блестяще сыгравший в воротах Омлин. Это стоило Португалии лидерства — на первой строчке теперь стартовавшая с двух ничьих Испания.

Группа А2ИВНПМО
Испания42206–38
Португалия42117–27
Чехия41124–74
Швейцария41032–73

Норвежцы уходят в отрыв

Футбол

Лига наций B 2022/2023
12.06.2022, 19:00

Норвегия3Швеция2

Для Норвегии голы Холанна — гарантия успеха. Точнее до четвертого тура Лиги наций за скандинавов забивал только новичок «Манчестер Сити». Решающий мяч в Сербии, дубль в первом скандинавском дерби со шведами — есть шесть очков. А стоило Холанну взять паузу, случилась нулевая ничья с аутсайдерами словенцами.

В воскресенье супербомбардир снова сделал результат, начав с безупречного удара головой. Продолжение последовало после перерыва, когда Ульсен попал руками в голову Серлоту, а ВАР пригласил арбитра к монитору, и тот указал на 11-метровую отметку. 20 голов Холанна в 21 матче за национальную команду — настоящая фантастика. Да и в роли ассистента он хорош, и его мягкий навес на голову Серлота убил шведские надежды, которые, казалось, вернул классным попаданием в верхний угол Форсберг.

Швеции с тремя поражениями впору задуматься о сохранении места в лиге В, тогда как Норвегия лидирует, опережая на три очка Сербию. Та, казалось, обеспечила себе третью победу подряд уже в первом тайме, однако после перерыва Словения за пять минут дважды наказала сербскую оборону, и 0:2 превратились в 2:2.

Группа B4ИВНПМО
Норвегия43106–310
Сербия42117–47
Швеция41035–63
Словения40223–82

Грузия впервые без победы

Футбол

Лига наций C 2022/2023
12.06.2022, 19:00

Грузия0Болгария0

Грузия прошла первую половину дистанции на одном дыхании — играя ярко, вдохновенно и результативно. Проданные за день до игры с Болгарией все 54 тысячи билетов — лучшая реакция на результаты и качество футбола команды Вилли Саньоля. Но так как к хорошему привыкаешь быстро, воскресная нулевая ничья с аутсайдером группы — особенно после 5:2 в Болгарии — удивила.

Это, впрочем, болезнь роста. Грузинской команде важно научиться выигрывать именно такие матчи, когда, несмотря на соотношение ударов 17−3, мяч упорно не хочет идти в ворота. Например, как в эпизоде с выносом защитника с линии после того, как Кварацхелия изящно подсек мяч над вратарем. Или неточным ударом Зивзивадзе на последних минутах.

Однако все по-прежнему в руках Грузии. Имея преимущество в три очка над македонцами, в сентябре она примет главного конкурента дома, и для выхода в лигу В будет достаточно ничьей. Тем более что завершать турнир грузинам предстоит против Гибралтара.

Группа 4ИВНПМО
Грузия431012–210
Сев. Македония42117–47
Болгария40314–73
Грузия40131–11​​
1

Греция идет на повышение

Осенний цикл турнира превращается для Греции в формальность, так как не пропустившие пока ни одного мяча эллины уже гарантировали себе возвращение в лигу В. В трех первых турах победы им приносили голы Бакасетаса, который не растерял кураж после выигрыша турецкой лиги в составе «Трабзонспора», а в игре с прямым конкурентом игру сделал Манталос. Он ассистировал удачно вышедшему на замену автора победного мяча Якумакису, и уже на девятой добавленной минуте, когда на подачу углового прибежал голкипер гостей, привел трибуны в восторг голом в пустые ворота.

Группа 2ИВНПМО
Греция44007–012
Косово42025–56
Сев. Ирландия40224–62
Кипр40222–72

Андрей Кузичев

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