Казахстан сотворил вторую сенсацию в Лиге наций

На 18-й минуте матча счет открыл Ян Вороговский, а на 39-й Эльхан Астанов увеличил разницу до двух мячей.

На 51-й минуте Матуш Беро сократил отставание, а в конце матча словаки забили второй мяч: отличился Юрай Куцка, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из-за фола в атаке. На 87-й минуте был удален Ондрей Дуда: полузащитник в течение минуты совершил два фола и получил красную карточку.

Казахстанцы во второй раз обыграли фаворитов группы: в Трнаве была победа с минимальным счетом (1:0).