Тренер Словакии похвалил Казахстан после сенсации в Лиге наций

Гости проиграли в Нур-Султане со счетом 1:2, а казахстанцы снова обновили исторический результат.

— Мы знали, как будет играть сборная Казахстана, так как сделали выводы после первого матча, знали, какая тут будет атмосфера, болельщики. Мы лидировали первые 15 минут, но потом соперник забил. Мы пытались переломить ход игры и имели на это шансы, но не повезло.

Почему мы проиграли? Потому что сборная Казахстана — хорошая команда. Максимально эффективно она сыграла в обоих матчах с нами. Было много самоотдачи и в атаке, и в обороне, — рассказал Словак.

— Заслуживает ли Казахстан первое место в группе?

— Да.