Тренер сборной Казахстана ответил на вопрос о феномене в Лиге наций

Адиев признался, что футболисты после матча заставили его танцевать в раздевалке.

"Сложный матч со сложным соперником. Мы понимали их силу. Понятно, что и у этой команды есть нюансы. Поэтому пытались блокировать их сильные стороны и на своих ответных быстрых атаках искать моменты. Считаю, что в целом нам это удалось.

Да, был рваный порой ритм. Но были отрезки, в которых мы выглядели как солидная команда, хотя, конечно, соперник больше владел мячом и подходы были, но они были и у нас. Поэтому считаю, что игра в любом случае нам в зачет. Учитывая, что это была еще и четвертая игра. Мы практически 15-ю человеками на протяжение этих 11-ти дней в четырех играх. И здесь я не могу не отметить ту энергетику, которую дала нам страна — и в комментариях, и на поле вдохнула в нам дополнительные силы. Спасибо большое всем!

В чем феномен сборной Казахстана? Я в раздевалке так сказал — в футболе есть победы, есть поражения, и здесь могло быть по разному, и в концовке в Беларуси могли проиграть. Но это не меняет того фактора, что у нас есть раздевалка. Я считаю, самый главный успех, который удался тренерскому штабу — это объединить раздевалку, парней, идеи, что мы можем. Какой бы ты план не выстраивал, каким бы ты семи пядей во лбу тренером бы не был, это все х*рня. Раздевалка должна был объединена идеей. Если это есть, ты получишь результат. Если у тебя набор фантастических футболистов, и ты суперкакой-то тренер и нет единения в раздевалке, то ты никогда ничего не добьешься.

Мы хотели сделать больше дело при своих болельщикам. Соперник же посчитал, что, как их тренер сказал, что это для него унижение. И понятно, с какой целью они вышли здесь играть. Поэтому концовка нервная была, но чуть-чуть драйва добавила.

Соперники не умеют проигрывать достойно? Достойно никто из наших соперников этого не признал", — сказал Адиев.