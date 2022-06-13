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22:11 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты проиграли азербайджанцам в Лиге наций

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси потерпела второе поражение в матчах Лиги наций, уступив на выезде команде Азербайджана со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
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Источник: БФФ

В первом тайме встречи в Баку подопечные Георгия Кондратьева имели игровое преимущество, однако все их атаки завершились безрезультатно. После перерыва хозяева активизировались и дважды поразили ворота Павла Павлюченко. На 76-й минуте игры Махир Эмерли открыл счет, а незадолго до финального свистка Рамиль Шейдаев установил окончательный результат.

Неделю назад соперники встречались в сербском Нови-Саде и тогда мячей не забили — ничья 0:0. Кроме того, белорусы там же разошлись миром с казахстанской командой (1:1) и уступили словакам (0:1). Азербайджанцы в Баку потерпели поражение от словацкой сборной (0:1) и проиграли в Нур-Султане казахстанским футболистам (0:2). В другом сегодняшнем матче 3-й группы лиги С команда Казахстана победила в Нур-Султане словаков с результатом 2:1. Положение команд после 4 игровых дней: Казахстан — 10 очков, Словакия — 6, Азербайджан — 4, Беларусь — 2.

Заключительные матчи состоятся осенью:

  • 22 сентября. Казахстан — Беларусь, Словакия — Азербайджан;.
  • 29 сентября. Словакия — Беларусь, Азербайджан — Казахстан.

По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.

Нынешний сезон Лиги наций третий по счету. Победителем первого в 2019 году стала сборная Португалии, в 2021 году турнир выиграли футболисты Франции. Сборная Беларуси стартовала с лиги D и, заняв первое место во 2-й группе, поднялась в лигу С. В прошлом сезоне белорусы не смогли получить повышение в классе — они стали вторыми в 4-й группе, уступив первую позицию албанцам.

Азербайджан
2:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
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