Белорусские футболисты проиграли азербайджанцам в Лиге наций

Источник: БФФ

В первом тайме встречи в Баку подопечные Георгия Кондратьева имели игровое преимущество, однако все их атаки завершились безрезультатно. После перерыва хозяева активизировались и дважды поразили ворота Павла Павлюченко. На 76-й минуте игры Махир Эмерли открыл счет, а незадолго до финального свистка Рамиль Шейдаев установил окончательный результат.

Неделю назад соперники встречались в сербском Нови-Саде и тогда мячей не забили — ничья 0:0. Кроме того, белорусы там же разошлись миром с казахстанской командой (1:1) и уступили словакам (0:1). Азербайджанцы в Баку потерпели поражение от словацкой сборной (0:1) и проиграли в Нур-Султане казахстанским футболистам (0:2). В другом сегодняшнем матче 3-й группы лиги С команда Казахстана победила в Нур-Султане словаков с результатом 2:1. Положение команд после 4 игровых дней: Казахстан — 10 очков, Словакия — 6, Азербайджан — 4, Беларусь — 2.

Заключительные матчи состоятся осенью:

22 сентября. Казахстан — Беларусь, Словакия — Азербайджан;.

29 сентября. Словакия — Беларусь, Азербайджан — Казахстан.

По итогам группового этапа победители четырех групп получат право сыграть в следующем сезоне рангом выше — в Лиге В. Команды, которые финишируют последними, проведут стыковые матчи, после которых две из них опустятся в лигу D.