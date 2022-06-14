Сборная Хорватии по футболу победила команду Франции в матче Лиги наций

Единственный мяч на пятой минуте с пенальти забил полузащитник Лука Модрич. Хорваты и французы встречались во втором туре Лиги наций, тогда команды сыграли вничью (1:1). В другом матче группы сборная Дании обыграла команду Австрии со счетом 2:0.

Сборные Франции и Хорватии второй раз подряд играют в одной группе в Лиге наций, в 2020 году французы в двух матчах группы 3 одержали две победы — со счетом 4:2 и 2:1. Также команды встречались в финале чемпионата мира 2018 года в России, где французские футболисты одержали победу со счетом 4:2. Хорваты после четырех туров набрали 7 очков и идут на втором месте в группе, возглавляют турнирную таблицу датчане (9), третье место занимают австрийцы (4), четвертое — французы (2). Таким образом, сборная Франции, которая является действующим победителем Лиги наций, потеряла математические шансы выйти в плей-офф.

Футбол Лига наций А 2022/2023 14.06.2022, 21:45 Германия - Италия -

В группе 2 дивизиона В сборная Исландии дома сыграла вничью с командой Израиля (2:2), в группе 3 дивизиона С команда Белоруссии на выезде уступила команде Азербайджана (0:2), а сборная Казахстана на своем поле одержала победу над словаками (2:1).

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.