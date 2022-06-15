Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Польша
Бельгия
01
Футбол. Лига наций
14.06
Нидерланды
Уэльс
32
Футбол. Лига наций
14.06
Англия
Венгрия
04
Футбол. Лига наций
14.06
Германия
Италия
52
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Армения
Шотландия
14
Футбол. Лига наций
14.06
Молдавия
Андорра
21
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
14.06
Турция
Литва
20
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
14.06
Румыния
Черногория
03
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
14.06
Украина
Ирландия
11
14.06
Германия
Италия
52
14.06
Нидерланды
Уэльс
32
14.06
Польша
Бельгия
01
Футбол. Лига наций. Все результаты
00:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украина и Ирландия не выявили победителя в матче Лиги наций

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа Лиги наций.

Украина
ИрландияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Встреча группы 1 дивизиона B, прошедшая во вторник в польской Лодзи, завершилась со счетом 1:1. У украинцев отличился Артем Довбик (47), у гостей — Нейтан Коллинз (31). Ранее в другом матче группы сборная Норвегии разгромила команду Армении со счетом 4:1.

Украинская команда лидирует в турнирной таблице группы, набрав 7 очков в трех матчах. Второе место занимает сборная Шотландии (6 очков после 3 игр), команда Ирландии идет на третьей строчке (4 очка, 4 игры), а сборная Армении — четвертая (3 очка, 4 игры).

Результаты других матчей Лиги наций УЕФА:

Дивизион B, группа 3.

Босния и Герцеговина — Финляндия — 3:2;.

Румыния — Черногория — 0:3;.

Дивизион C, группа 1.

Турция — Литва — 2:0;.

Люксембург — Фарерские острова — 2:2;.

Дивизион D, группа 1.

Лихтенштейн — Латвия — 0:2.

Украина
1:1
Первый тайм: 0:1
Ирландия
 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь