Украина и Ирландия не выявили победителя в матче Лиги наций
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Ирландии в матче группового этапа Лиги наций.
Встреча группы 1 дивизиона B, прошедшая во вторник в польской Лодзи, завершилась со счетом 1:1. У украинцев отличился Артем Довбик (47), у гостей — Нейтан Коллинз (31). Ранее в другом матче группы сборная Норвегии разгромила команду Армении со счетом 4:1.
Украинская команда лидирует в турнирной таблице группы, набрав 7 очков в трех матчах. Второе место занимает сборная Шотландии (6 очков после 3 игр), команда Ирландии идет на третьей строчке (4 очка, 4 игры), а сборная Армении — четвертая (3 очка, 4 игры).
Результаты других матчей Лиги наций УЕФА:
Дивизион B, группа 3.
Босния и Герцеговина — Финляндия — 3:2;.
Румыния — Черногория — 0:3;.
Дивизион C, группа 1.
Турция — Литва — 2:0;.
Люксембург — Фарерские острова — 2:2;.
Дивизион D, группа 1.
Лихтенштейн — Латвия — 0:2.