Украина и Ирландия не выявили победителя в матче Лиги наций

Встреча группы 1 дивизиона B, прошедшая во вторник в польской Лодзи, завершилась со счетом 1:1. У украинцев отличился Артем Довбик (47), у гостей — Нейтан Коллинз (31). Ранее в другом матче группы сборная Норвегии разгромила команду Армении со счетом 4:1.