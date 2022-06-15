Команда Манчини опозорилась в Германии. Даже с таким составом нельзя терять лицо

Четыре из шести туров группового этапа Лиги наций прошли за пару недель — сумасшедший календарь! В самом крутом квартете с Италией, Германией и Англией лидирует… Венгрия. Немцы свою первую победу одержали лишь в четвёртом туре.

Немцы проголодались до побед и дома, в Мёнхенгладбахе, попытались сразу задавить сборную Италии, играющую, напомним, далёким от основного составом в этой Лиге наций. Команда Ханс-Дитера Флика много контролировала мяч и даже после достаточно быстро забитого гола сохраняла владение на уровне 75%. Крайние защитники, прежде всего левый Давид Раум, смело лезли вперёд, а фланговые хавбеки Лерой Зане и Йонас Хофман смещались в центр и вместе с Томасом Мюллером давали предложения между линиями. В общем, итальянцам пришлось несладко. При этом «Скуадра адзурра» имела свободное пространство, чтобы ловить на контратаках соперника с очень высокой обороной.

Гол родился в результат простой, как салат-закуска Капрезе, комбинации. Только в приготовлении немецкого шеф-повара. Тимо Вернер, Раум и Йозуа Киммих принесли помидоры, моцареллу и базилик, а солью и перцем этой атаки стало врывание центрхава «Баварии» из глубины в штрафную Джанлуиджи Доннаруммы. Движение Киммиха должен был контролировать Бриан Кристанте, но опорник итальянцев повернул голову в другую сторону и вообще не видел, что происходит у него за спиной.

Иногда сборной Германии удавались действительно сложные, многоходовые комбинации на зависть «Барсе» и «Ман Сити». А вот команда Манчини, пожалуй, впервые в этом розыгрыше Лиги наций разочаровывала. Может, у итальянской молодёжи уже намного меньше сил и мотивации, чем в первых турах? Так или иначе к перерыву хозяева выигрывали со счётом 2:0, а по ударам — 8:3 (в створ — 5:1).

Второй гол гости пропустили с пенальти. Алессандро Бастони зачем-то толкнул в спину в собственной штрафной Хофмана, а Илкай Гюндоган спокойно реализовал 11-метровый. К слову, чуть ранее на поле появился ещё один дебютант «Скуадра адзурра» Луис Фелипе, который ещё три года назад играл за бразильскую молодёжку.

После выхода Луиса Фелипе в заявке сборной Италии оставались только два футболиста, не игравших ещё за национальную команду — универсал Джорджио Скальвини из «Аталанты» и нападающий Джанлука Капрари из «Вероны». Но и они не зря съездили в сборную по окончании клубного сезона.

С началом второго тайма оба дебютанта вступили в игру. Манчини поменял тактическую схему на 3−5−2, и в первые минуты после перерыва гости играли очень живо. Тем не менее забили хозяева: Леонардо Спинаццола действовал как-то странно, а Мюллер положил с подбора.

Проигрывая с крупным счётом, сборная Италии совсем развалилась. Впрочем, четвёртый гол немцев — это следствие гениальной игры Мюллера. Томас очень умно открылся между линиями и вырезал блестящую передачу на Сержа Гнабри, а Тимо Вернер сумел не промахнуться, пробивая по пустым воротам.

И тут же команда Манчини получила пятый гол! Его «привёз» Доннарумма, выложивший мяч прямо на ногу сопернику — Вернер оформил дубль. Кажется, уверенность у капитана «Скуадра адзурра» переросла в излишнюю самоуверенность: таких ошибок у него становится многовато.

В игре сборной Италии не было ничего «вкусного». Даже в экспериментальном составе чемпионы Европы не должны показывать такой пресный футбол и терять лицо. Единственный повод для позитива — гол 18-летнего Вильфреда Ньонто. Юный вингер из «Цюриха» отличился и в домашнем матче с немцами, отдав голевую передачу, а тут впервые забил за сборную. Доработал момент до конца, добил мяч в сетку — молодец, ещё чуть-чуть увеличил свою трансферную стоимость.

Когда сборная Германии совсем расслабилась, Бастони забил второй гол «Скуадра адзурра» благодаря подаче с углового, но впечатления от игры команды Манчини он не поменял.

Правда, статистика ударов не такая уж плохая для итальянцев — 17:14 (в створ — 9:6). Естественно, в пользу немцев, которые устроили славный пир.