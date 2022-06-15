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11:36 (мск), источник: Sports.Ru

Чудо-июнь Венгрии: дважды хлопнули Англию, не проиграли немцам, лидируют в топ-группе Лиги наций

Венгрия приехала в гости к Англии и просто не заметила команду Гарета Саутгейта — 4:0.

Англия
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Источник: Reuters

Сказка венгров в Лиге наций продолжается: команда Марко Росси снова хорошо показала себя против топового соперника и теперь идет в лидерах группы с семью очками после четырех туров.

Еще приятнее Венгрии становится из-за того, что шесть очков набрали именно с Англией: до этого венгры не переигрывали англичан аж 59 лет — последняя победа была еще в 1953-м. В этом месяце побили их уже два раза.

Расклад в группе следующий: у Германии — 6 очков, Италия третья с пятью очками, а вот Англия — явный аутсайдер с двумя баллами. Кто мог предсказать такое после жеребьевки?

Венгрия правда хороша против топов

Португалия на Евро. Венгрия тяжело вкатывалась в турнир, но в игре с Португалией выглядела очень достойно, несмотря на счет. Продержались 84 минуты, а до этого даже забили (но из офсайда).

Франция на Евро. Против французов венгры вышли с бешеным настроем и забили первыми. Конечно, команда Дешама контролировала матч, но Венгрия до конца сражалась на каждом участке поля и выцепила ничью.

Германия на Евро. Матч с Германией тоже вышел напряженным. Венгры открыли счет в первом тайме, во втором немцы с огромным трудом сравняли. Потом Венгрия забила второй через 12 секунд и даже вела в Мюнхене, но в итоге пропустила и обидно вылетела.

Англия в квалификации ЧМ-22. Последнее поражение венгров от Англии, которая стабильно хороша на стадии отбора. После этого команда Росси учла ошибки.

Англия в квалификации ЧМ-22. Через месяц Венгрия прошла повторный экзамен — с Англией играли очень достойно, но тогда для англичан еще ничего не предвещало беды.

Англия в Лиге наций. Начало в Лиге наций выдалось хорошим. Англичане подсобили: играли не очень хорошо, а венгры, которые выработали иммунитет, расправились с командой Гарета Саутгейта. Венгрия еще не знала, что впереди больший успех.

Италия в Лиге наций. Сначала нужно было пройти очищение Италией — команда Росси сыграла достойно, но с молодняком Манчини все-таки не справилась.

Германия в Лиге наций. С немцами было получше. Венгры так мешали Германии играть в свой футбол, что Ханси Флик даже после жаловался, что соперник действовал слишком компактно.

Англии очень-очень больно

Источник: Reuters

Англия потерпела самое крупное домашнее поражение с 1928 года. Интересное совпадение: самое крупное поражение тоже нанесла тоже Венгрия — в 1954-м венгры выиграли в Будапеште со счетом 7:1.

В сети Саутгейта вовсю требуют уволить. Он не выиграл ни одного матча из четырех — так плохо англичанам при Гарете еще не было. Фанатам настолько надоело, что на 85-й они запели «Ты не знаешь, что делаешь» в адрес тренера.

А вот Джейми Каррагер с фанатами резко не согласен: «Ты не знаешь, что делаешь… Закройте рот, клоуны. Этот тренер на двух последних турнирах вывел нас на лучшие позиции с 1966 года».

«Разочаровывающий вечер. В первом тайме мы создали достаточно моментов, чтобы забить, но такая история сложилась для нас в этой Лиги наций — не хватило реализации, — защищался Харри Кейн. — Когда счет стал 0:2, мы играли просто непозволительно. Сейчас не время для паники. Нужно поднять голову и вернуться сильнее в сентябре.

Это наше первое крупное поражение за долгое время. Оборонительная структура — залог нашего успеха. Нужно забыть этот вечер. Мы должны смириться с тем, что произошло, и двигаться. Будем готовиться к ЧМ-2022 и извлечем знания из этих матчей. Давайте не забывать, откуда мы пришли. Первый финал за 60 лет, полуфинал чемпионата мира. И это по сравнению с тем, где мы были последние 50 лет. Мы продолжим работать, чтобы успешно выступить на ЧМ-2022».

Похоже, венгры только что раскололи сборную Англию пополам.

Тимур Боков

Англия
0:4
Первый тайм: 0:1
Венгрия
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