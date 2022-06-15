Саутгейт взял на себя вину за домашний разгром от Венгрии

Сборная Англии проиграла во вторник на своем поле команде Венгрии в матче группы 3 элитного дивизиона A Лиги наций. Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу венгров. Английская сборная проиграла в домашнем матче с разницей в четыре мяча впервые с 1928 года, когда англичане были разгромлены шотландцами со счетом 1:5.

«Я выбрал очень молодой состав сегодня, ответственность за результат лежит на мне. В двух матчах с командой Венгрии у меня не было должного баланса. После первого пропущенного мяча закралась тревога. В итоге мы не смогли от нее оправиться. Мы начали ярко, но первый гол немного лишил нас уверенности. Второй мяч после перерыва стал для нас убийцей», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.