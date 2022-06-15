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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саутгейт взял на себя вину за домашний разгром от Венгрии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что ответственность за разгромное домашнее поражение от сборной Венгрии в матче Лиги наций УЕФА лежит целиком на нем.

Венгрия
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Источник: AP 2022

Сборная Англии проиграла во вторник на своем поле команде Венгрии в матче группы 3 элитного дивизиона A Лиги наций. Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу венгров. Английская сборная проиграла в домашнем матче с разницей в четыре мяча впервые с 1928 года, когда англичане были разгромлены шотландцами со счетом 1:5.

«Я выбрал очень молодой состав сегодня, ответственность за результат лежит на мне. В двух матчах с командой Венгрии у меня не было должного баланса. После первого пропущенного мяча закралась тревога. В итоге мы не смогли от нее оправиться. Мы начали ярко, но первый гол немного лишил нас уверенности. Второй мяч после перерыва стал для нас убийцей», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии проиграла команде Венгрии в нынешнем розыгрыше Лиги наций дважды. Оба раза англичане не забили голов. Ранее в Будапеште команда Саутгейта уступила своим соперникам со счетом 0:1.

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