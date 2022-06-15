Мемфис Депай стал вторым бомбардиром в истории сборной Нидерландов

Один из голов сборной Нидерландов забил форвард Мемфис Депай. Этот гол стал 42-м для нападающего за национальную сборную. Таким образом, он стал вторым бомбардиром в истории Нидерландов. Он сравнялся по голам с Клас-Яном Хунтеларом. Больше только у Робина ван Перси, который за свою карьеру забил 50 голов в футболке сборной своей страны.