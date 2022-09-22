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Футбол. Лига наций. Все результаты
00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Шотландии разгромила украинцев в матче Лиги наций

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу победила команду Украины в перенесенном матче группового этапа Лиги наций.

Шотландия
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Источник: Reuters

Встреча второго тура лиги В в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голы забили Джон Макгинн (70-я минута) и Линдон Дайкс (80, 87).

Шотландцы с 9 очками в четырех матчах возглавили таблицу группы 1, украинцы с 7 очками идут вторыми. Далее располагаются команды Ирландии (4 очка) и Армении (3).

В следующем туре сборная Шотландии сыграет 24 сентября с командой Ирландии, украинцы в тот же день на выезде встретятся с командой Армении.

Сборная России не принимает участие в новом розыгрыше Лиги наций. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.

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