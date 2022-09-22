Сборная Шотландии разгромила украинцев в матче Лиги наций

Встреча второго тура лиги В в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голы забили Джон Макгинн (70-я минута) и Линдон Дайкс (80, 87).

Шотландцы с 9 очками в четырех матчах возглавили таблицу группы 1, украинцы с 7 очками идут вторыми. Далее располагаются команды Ирландии (4 очка) и Армении (3).

В следующем туре сборная Шотландии сыграет 24 сентября с командой Ирландии, украинцы в тот же день на выезде встретятся с командой Армении.