Сборная Шотландии разгромила украинцев в матче Лиги наций
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу победила команду Украины в перенесенном матче группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сборная Шотландии по футболу победила команду Украины в перенесенном матче группового этапа Лиги наций.
Встреча второго тура лиги В в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, голы забили Джон Макгинн (70-я минута) и Линдон Дайкс (80, 87).
Шотландцы с 9 очками в четырех матчах возглавили таблицу группы 1, украинцы с 7 очками идут вторыми. Далее располагаются команды Ирландии (4 очка) и Армении (3).
В следующем туре сборная Шотландии сыграет 24 сентября с командой Ирландии, украинцы в тот же день на выезде встретятся с командой Армении.
Сборная России не принимает участие в новом розыгрыше Лиги наций. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.