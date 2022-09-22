Сборная Хорватии обыграла команду Дании в матче группового этапа Лиги наций по футболу

ТАСС, 22 сентября. Сборная Хорватии со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в четверг в Варшаве.

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Хорватия 2 Дания 1

Забитыми мячами в составе победителем отметились Борна Соса (49- минута) и Ловро Майер (79). У датчан отличился Кристиан Эриксен (77).

В другом матче группы 4 сборная Франции на своем поле оказалась сильнее команды Австрии со счетом 2:0.

Благодаря этой победе сборная Хорватии возглавила турнирную таблицу по итогам пяти туров, набрав 10 очков. Следом идут команды Дании (9), Франции (5), и Австрии (4). В заключительном туре сборная Хорватии на выезде встретится с австрийцами, команда Дании примет на своем поле французов. Встречи пройдут 25 сентября.