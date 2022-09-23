Турция сыграла вничью с Люксембургом на своем поле и вышла в дивизион B Лиги наций

У гостей отличились Марвин Мартинс, Данел Синани и Жерсон Родригеш. У хозяев забили Дженгиз Юндер и Исмаил Юксек, еще один мяч в свои ворота отправил защитник люксембуржцев Максим Шано.

Благодаря ничьей турецкая команда обеспечила себе первое место в группе 1 дивизиона C Лиги наций и досрочно вышла в дивизион B. У Турции 13 очков в 5 матчах, у идущего на второй строчке Люксембурга — 8 очков.

В параллельной встрече группы 1 Фарерские острова сыграли вничью с Литвой — 1:1. Островитяне занимают третье место в таблице с 5 очками, а Литва с 1 очком идет на последней, четвертой строчке.

Литовцы лишились математических шансов на то, чтобы подняться выше и примут участие в турнире плей-аут, в котором примут участие все 4 команды, занявшие последние места в своих группах дивизиона C. Сборные проведут стыковой турнир, по итогам которых 2 команды отправятся в дивизион D.

В последнем, 6-м туре Турция сыграет на выезде с Фарерскими островами, а Люксембург примет на своем поле Литву. Оба матча пройдут 25 сентября и начнутся в 21.45 по московскому времени.