Текущие события
Футбол. Лига наций
22.09
Хорватия
Дания
21
Футбол. Лига наций
22.09
Франция
Австрия
20
Футбол. Лига наций
22.09
Польша
Нидерланды
02
Футбол. Лига наций
22.09
Бельгия
Уэльс
21
Футбол. Лига наций
22.09
Литва
Фарерские острова
11
Футбол. Лига наций
22.09
Турция
Люксембург
33
Футбол. Лига наций
22.09
Словакия
Азербайджан
12
Футбол. Лига наций
22.09
Лихтенштейн
Андорра
02
Футбол. Лига наций
22.09
Латвия
Молдавия
12
Футбол. Лига наций
22.09
Казахстан
Беларусь
21
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
22.09
Турция
Люксембург
33
22.09
Литва
Фарерские острова
11
22.09
Франция
Австрия
20
22.09
Бельгия
Уэльс
21
22.09
Польша
Нидерланды
02
22.09
Лихтенштейн
Андорра
02
22.09
Словакия
Азербайджан
12
22.09
Хорватия
Дания
21
Футбол. Лига наций. Все результаты
00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турция сыграла вничью с Люксембургом на своем поле и вышла в дивизион B Лиги наций

Турция сыграла вничью с Люксембургом на своем поле в матче 5-го тура дивизиона C Лиги наций — 3:3.

Турция
Люксембург
Фарерские острова
ЛитваЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У гостей отличились Марвин Мартинс, Данел Синани и Жерсон Родригеш. У хозяев забили Дженгиз Юндер и Исмаил Юксек, еще один мяч в свои ворота отправил защитник люксембуржцев Максим Шано.

Благодаря ничьей турецкая команда обеспечила себе первое место в группе 1 дивизиона C Лиги наций и досрочно вышла в дивизион B. У Турции 13 очков в 5 матчах, у идущего на второй строчке Люксембурга — 8 очков.

В параллельной встрече группы 1 Фарерские острова сыграли вничью с Литвой — 1:1. Островитяне занимают третье место в таблице с 5 очками, а Литва с 1 очком идет на последней, четвертой строчке.

Литовцы лишились математических шансов на то, чтобы подняться выше и примут участие в турнире плей-аут, в котором примут участие все 4 команды, занявшие последние места в своих группах дивизиона C. Сборные проведут стыковой турнир, по итогам которых 2 команды отправятся в дивизион D.

В последнем, 6-м туре Турция сыграет на выезде с Фарерскими островами, а Люксембург примет на своем поле Литву. Оба матча пройдут 25 сентября и начнутся в 21.45 по московскому времени.

22 сент 21:45 Турция — Люксембург 3:3 22 сент 21:45 Литва — Фарерские острова 1:1.

Читайте также
Турция
3:3
Первый тайм: 2:2
Люксембург
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь