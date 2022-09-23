Текущие события
Футбол. Лига наций
22.09
Хорватия
Дания
21
Футбол. Лига наций
22.09
Франция
Австрия
20
Футбол. Лига наций
22.09
Польша
Нидерланды
02
Футбол. Лига наций
22.09
Бельгия
Уэльс
21
Футбол. Лига наций
22.09
Литва
Фарерские острова
11
Футбол. Лига наций
22.09
Турция
Люксембург
33
Футбол. Лига наций
22.09
Словакия
Азербайджан
12
Футбол. Лига наций
22.09
Лихтенштейн
Андорра
02
Футбол. Лига наций
22.09
Латвия
Молдавия
12
Футбол. Лига наций
22.09
Казахстан
Беларусь
21
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
22.09
Турция
Люксембург
33
22.09
Литва
Фарерские острова
11
22.09
Франция
Австрия
20
22.09
Бельгия
Уэльс
21
22.09
Польша
Нидерланды
02
22.09
Лихтенштейн
Андорра
02
22.09
Словакия
Азербайджан
12
22.09
Хорватия
Дания
21
Футбол. Лига наций. Все результаты
01:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский тренер совершил исторический прорыв с Казахстаном, Мбаппе отправил Рангника на последнее место

Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.

Хорватия
Дания
Франция
Австрия
Польша
Нидерланды
Уэльс
Бельгия
Казахстан
Беларусь
Турция
ЛюксембургЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Хорватия взлетела на первое место

Лига А

Футбол

Лига наций А 2022/2023
22.09.2022, 21:45

Франция2Австрия0

Трудно было такое предположить, но Франции приходится сражаться за выживание в лиге А, и встреча с австрийцами превращалась в судьбоносную. Летом трехцветные едва не проиграли команде Ральфа Рангника, уйдя от поражения на последних минутах. В этот раз стартовали с быстрого гола, который, впрочем, не засчитали из-за попадания Мбаппе в офсайд.

Форварду не повезло и после стеночки с Жиру, когда форвард «ПСЖ» в убойной позиции банально не попал по мячу. Потом были два безумных сейва Пенца, который в одной атаке перевел в перекладину удар Тшуамени через себя и, вскочив с газона, лицом остановил добивание Гризманна. А еще нанесшие к перерыву 15 ударов хозяева в середине первого тайма потеряли получившего травму Кунде.

Но, кажется, за первый тайм французы настолько нагрузили вратаря гостей, что он заранее стал заваливаться в угол и пропустил по центру удар завершившего мощный прорыв Мбаппе. А вскоре свою работу сделали два других форварда — выполнивший подачу Гризманн и классно пробивший головой Жиру. Отныне форвард «Милана» — автор самого возрастного гола в истории Франции. В день игры ему было 35 лет и 357 дней, а предыдущий рекорд Рожера Марше держался с 1959 года.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
22.09.2022, 21:45

Хорватия2Дания1

Победа гарантировала Дании место в «Финале четырех», и в Загребе скандинавы старались диктовать свои условия. В первом тайме это удавалось, хотя для начала гости чуть не пропустили, когда подачу углового опасно замыкал Гвардиол. С угрозами же гостей справлялся Ливакович. Зато в начале второго тайма Шмайхель даже не шелохнулся после попадания Сосы в нижний угол.

После гола «шашечные» полностью контролировали игру. У них была возможность добить поплывшего соперника, однако датчане выстояли, а их первый во второй половине матча удар за авторством Эриксена превратился в гол-шедевр. Такие моменты зачастую переворачивают все с ног на голову, но тут ничего подобного не случилось, а едва появившийся на поле Майер вернул Хорватии преимущество. А заодно сделал «шашечных» лидером группы. Теперь им нужно побеждать на выезде Австрию или рассчитывать на осечку датчан в игре с поднявшейся на третье место Францией.


ИВНПМО
1. Хорватия53115-510
2. Дания53027-59
3. Франция51225-55
4. Австрия51135-74

25 сентября. Австрия — Хорватия, Дания — Франция.

Все решится в дерби Бенилюкса

Футбол

Лига наций А 2022/2023
22.09.2022, 21:45

Польша0Нидерланды2

Для голландцев игра началась с неприятностей — травмы Копмайнерса, который в этом сезоне стал ключевой фигурой в составе «Аталанты». Впрочем, появившийся вместо него Бергхайс ничего не испортил, а перевес «оранжевых» быстро материализовался в гол благодаря идеальной передаче Дюмфриса на открывшегося в площади ворот Гакпо. Это был последний штрих в атаке, по ходу которой гости сделали 21 точный пас.

Польша должна была отыгрываться после ошибки не прервавшего пас с фланга ван Дейка, однако гостей откровенно простил Милик. И вскоре последовал ответ в виде классной стенки Янссена и Бергвайна. Автор голевой передачи очень удачно поменял еще одного травмированного — Депая. Теперь поляки поспорят с Уэльсом за выживание, а команда Луи ван Гала по-прежнему первая.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
22.09.2022, 21:45

Бельгия2Уэльс1

Де Брейне перед важнейшей игрой пошутил, что половина его международной карьеры прошла в матчах против сборной Уэльса. «Я выходил против них двенадцать раз, и каждый раз это одна и та же команда», — сказал бельгиец. А так как этого соперника звезда «Манчестер Сити» знает идеально, то и его гол никого не удивил. Как и пас Де Брейне, после которого Батшуайи забивал в пустые ворота.

Только в начале второго тайма валлийцы сумели оживить интригу. Больше того — они едва не перевернули игру. После того как ВАР помог отменить пенальти за падение Де Брейне, Джонсон едва не оформил дубль. Но все закончилось так, как и должно было. Теперь судьба путевки в «Финал четырех» решиться в дерби Бенилюкса, причем в Нидерландах «красным дьяволам» нужно не просто выиграть, а ответить голландцам на домашние 1:4 так, чтобы превзойти их по личным встречам.


ИВНПМО
1. Голландия541013-613
2. Бельгия531111-710
3. Польша51135-124
4. Уэльс50146-101

25 сентября. Голландия — Бельгия, Уэльс — Польша.

Прорыв и возвращение

Лига С

Футбол

Лига наций C 2022/2023
22.09.2022, 17:00

Казахстан2Беларусь1

Победа гарантировала Казахстану повышение в классе, так что хозяева ожидаемо играли с позиции силы, и Габышев открыл счет, классно пробив в угол. Однако для белорусов поражение означало потерю всех шансов уйти с последнего места, и в добавленное к первому тайму время Савицкий воспользовался несогласованностью защитников и головой пробил над вратарем.

Во втором тайме хозяева почти бесконечно давили на ворота соперника, но удача от них словно отвернулась. Малый при подаче углового не сумел переправить мяч в сетку почти с линии ворот, а Габышев не смог нанести удар, уже обыграв вратаря. Но капля камень точит, и, в конце концов, Зайнутдинов сам положил начало решающей атаке, и сам ее завершил.

Десятый гол полузащитника ЦСКА оказался для Казахстана историческим. Впервые обыграв Белоруссию, эта команда под началом российского специалиста Магомеда Адиева теперь выступит в лиге В.


ИВНПМО
1. Казахстан54108-313
2. Азербайджан52124-47
3. Словакия52034-56
4. Беларусь50232-62

25 сентября. Словакия — Беларусь. Азербайджан — Казахстан.

Футбол

Лига наций C 2022/2023
22.09.2022, 21:45

Турция3Люксембург3

Турция придумала себе проблемы на ровном месте, когда Эрем Элмали около угла штрафной ухитрился перебросить собственного голкипера, и Марвин Мартинс закатил мяч в пустые ворота. А вслед за реализованным Дженгизом Юндером пенальти последовал еще один провал в обороне, которым не преминул воспользоваться Синани. Вот только усилия Люксембурга губил Шано, который не только стал виновником 11-метрового, но и срезал мяч в собственные ворота.

Казалось, после этого турки уж точно дожмут соперника. Однако Энес Юнал свой верный момент упустил, а команда из герцогства снова унизила оборону хозяев. После почти тренировочного гола Родригеша оставалось только удивляться тому, что за четыре предыдущих тура Турция не пропустила ни одного мяча. Но главное — сколько забила. Спасительный дальний удар Исмаила Юкшека за тур до финиша вернул турецкую команду в лигу В.


ИВНПМО
1. Турция541017-313
2. Люксембург52218-78
3. Фареры51225-95
4. Литва50142-131

25 сентября. Фареры — Турция, Люксембург — Литва.

Статистика дня

38 лет и 318 дней голкиперу голландской сборной Пасверу. Это второй по возрасту игрок в истории оранжевой команды, причем для Пасвера это был дебютный матч на таком уровне.

103 матча провел за сборную Австрии нападающий Арнаутович, повторивший рекорд Андреаса Херцога.

Автор: Андрей Кузичев

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь