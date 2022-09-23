Российский тренер совершил исторический прорыв с Казахстаном, Мбаппе отправил Рангника на последнее место

Хорватия взлетела на первое место

Лига А

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Франция 2 Австрия 0

Трудно было такое предположить, но Франции приходится сражаться за выживание в лиге А, и встреча с австрийцами превращалась в судьбоносную. Летом трехцветные едва не проиграли команде Ральфа Рангника, уйдя от поражения на последних минутах. В этот раз стартовали с быстрого гола, который, впрочем, не засчитали из-за попадания Мбаппе в офсайд.

Форварду не повезло и после стеночки с Жиру, когда форвард «ПСЖ» в убойной позиции банально не попал по мячу. Потом были два безумных сейва Пенца, который в одной атаке перевел в перекладину удар Тшуамени через себя и, вскочив с газона, лицом остановил добивание Гризманна. А еще нанесшие к перерыву 15 ударов хозяева в середине первого тайма потеряли получившего травму Кунде.

Но, кажется, за первый тайм французы настолько нагрузили вратаря гостей, что он заранее стал заваливаться в угол и пропустил по центру удар завершившего мощный прорыв Мбаппе. А вскоре свою работу сделали два других форварда — выполнивший подачу Гризманн и классно пробивший головой Жиру. Отныне форвард «Милана» — автор самого возрастного гола в истории Франции. В день игры ему было 35 лет и 357 дней, а предыдущий рекорд Рожера Марше держался с 1959 года.

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Хорватия 2 Дания 1

Победа гарантировала Дании место в «Финале четырех», и в Загребе скандинавы старались диктовать свои условия. В первом тайме это удавалось, хотя для начала гости чуть не пропустили, когда подачу углового опасно замыкал Гвардиол. С угрозами же гостей справлялся Ливакович. Зато в начале второго тайма Шмайхель даже не шелохнулся после попадания Сосы в нижний угол.

После гола «шашечные» полностью контролировали игру. У них была возможность добить поплывшего соперника, однако датчане выстояли, а их первый во второй половине матча удар за авторством Эриксена превратился в гол-шедевр. Такие моменты зачастую переворачивают все с ног на голову, но тут ничего подобного не случилось, а едва появившийся на поле Майер вернул Хорватии преимущество. А заодно сделал «шашечных» лидером группы. Теперь им нужно побеждать на выезде Австрию или рассчитывать на осечку датчан в игре с поднявшейся на третье место Францией.



И В Н П М О 1. Хорватия 5 3 1 1 5-5 10 2. Дания 5 3 0 2 7-5 9 3. Франция 5 1 2 2 5-5 5 4. Австрия 5 1 1 3 5-7 4

25 сентября. Австрия — Хорватия, Дания — Франция.

Все решится в дерби Бенилюкса

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Польша 0 Нидерланды 2

Для голландцев игра началась с неприятностей — травмы Копмайнерса, который в этом сезоне стал ключевой фигурой в составе «Аталанты». Впрочем, появившийся вместо него Бергхайс ничего не испортил, а перевес «оранжевых» быстро материализовался в гол благодаря идеальной передаче Дюмфриса на открывшегося в площади ворот Гакпо. Это был последний штрих в атаке, по ходу которой гости сделали 21 точный пас.

Польша должна была отыгрываться после ошибки не прервавшего пас с фланга ван Дейка, однако гостей откровенно простил Милик. И вскоре последовал ответ в виде классной стенки Янссена и Бергвайна. Автор голевой передачи очень удачно поменял еще одного травмированного — Депая. Теперь поляки поспорят с Уэльсом за выживание, а команда Луи ван Гала по-прежнему первая.

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Бельгия 2 Уэльс 1

Де Брейне перед важнейшей игрой пошутил, что половина его международной карьеры прошла в матчах против сборной Уэльса. «Я выходил против них двенадцать раз, и каждый раз это одна и та же команда», — сказал бельгиец. А так как этого соперника звезда «Манчестер Сити» знает идеально, то и его гол никого не удивил. Как и пас Де Брейне, после которого Батшуайи забивал в пустые ворота.

Только в начале второго тайма валлийцы сумели оживить интригу. Больше того — они едва не перевернули игру. После того как ВАР помог отменить пенальти за падение Де Брейне, Джонсон едва не оформил дубль. Но все закончилось так, как и должно было. Теперь судьба путевки в «Финал четырех» решиться в дерби Бенилюкса, причем в Нидерландах «красным дьяволам» нужно не просто выиграть, а ответить голландцам на домашние 1:4 так, чтобы превзойти их по личным встречам.



И В Н П М О 1. Голландия 5 4 1 0 13-6 13 2. Бельгия 5 3 1 1 11-7 10 3. Польша 5 1 1 3 5-12 4 4. Уэльс 5 0 1 4 6-10 1

25 сентября. Голландия — Бельгия, Уэльс — Польша.

Прорыв и возвращение

Лига С

Футбол Лига наций C 2022/2023 22.09.2022, 17:00 Казахстан 2 Беларусь 1

Победа гарантировала Казахстану повышение в классе, так что хозяева ожидаемо играли с позиции силы, и Габышев открыл счет, классно пробив в угол. Однако для белорусов поражение означало потерю всех шансов уйти с последнего места, и в добавленное к первому тайму время Савицкий воспользовался несогласованностью защитников и головой пробил над вратарем.

Во втором тайме хозяева почти бесконечно давили на ворота соперника, но удача от них словно отвернулась. Малый при подаче углового не сумел переправить мяч в сетку почти с линии ворот, а Габышев не смог нанести удар, уже обыграв вратаря. Но капля камень точит, и, в конце концов, Зайнутдинов сам положил начало решающей атаке, и сам ее завершил.

Десятый гол полузащитника ЦСКА оказался для Казахстана историческим. Впервые обыграв Белоруссию, эта команда под началом российского специалиста Магомеда Адиева теперь выступит в лиге В.



И В Н П М О 1. Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2. Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3. Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4. Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

25 сентября. Словакия — Беларусь. Азербайджан — Казахстан.

Футбол Лига наций C 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Турция 3 Люксембург 3

Турция придумала себе проблемы на ровном месте, когда Эрем Элмали около угла штрафной ухитрился перебросить собственного голкипера, и Марвин Мартинс закатил мяч в пустые ворота. А вслед за реализованным Дженгизом Юндером пенальти последовал еще один провал в обороне, которым не преминул воспользоваться Синани. Вот только усилия Люксембурга губил Шано, который не только стал виновником 11-метрового, но и срезал мяч в собственные ворота.

Казалось, после этого турки уж точно дожмут соперника. Однако Энес Юнал свой верный момент упустил, а команда из герцогства снова унизила оборону хозяев. После почти тренировочного гола Родригеша оставалось только удивляться тому, что за четыре предыдущих тура Турция не пропустила ни одного мяча. Но главное — сколько забила. Спасительный дальний удар Исмаила Юкшека за тур до финиша вернул турецкую команду в лигу В.



И В Н П М О 1. Турция 5 4 1 0 17-3 13 2. Люксембург 5 2 2 1 8-7 8 3. Фареры 5 1 2 2 5-9 5 4. Литва 5 0 1 4 2-13 1

25 сентября. Фареры — Турция, Люксембург — Литва.

Статистика дня

38 лет и 318 дней голкиперу голландской сборной Пасверу. Это второй по возрасту игрок в истории оранжевой команды, причем для Пасвера это был дебютный матч на таком уровне.

103 матча провел за сборную Австрии нападающий Арнаутович, повторивший рекорд Андреаса Херцога.