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23 сентября, источник: ТАСС

Сборная Венгрии обыграла немцев в матче группового этапа футбольной Лиги наций

ТАСС, 23 сентября. Сборная Венгрии по футболу в гостях со счетом 1:0 обыграла команду Германии в матче пятого тура группового этапа группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в пятницу в Лейпциге.

Венгрия
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Источник: Reuters

Единственный гол на 17-й минуте забил Адам Салаи. Сборная Венгрии набрала 10 очков в пяти матчах, команда является группы 3 дивизиона A, немцы идут третьими (6).

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа завершатся 27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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0:1
Первый тайм: 0:1
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