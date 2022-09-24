Венгрия почти выиграла «группу смерти», Италия выкинула Англию из элиты, Хвича обеспечил Грузии повышение в классе
Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.
Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.
Летний цикл матчей Англия завершила позорными 0:4 от Венгрии и оказалась в шаге от катастрофы. Поэтому в пятницу любой результат, кроме победного, приближал команду Гарета Саутгейта к вылету в лигу В. Нужна была только победа, и, как виделось, команде «Трех львов» могли помочь кадровые сложности итальянцев, которая лишилась Верратти, Инсинье, Политано и получившего повреждение на последней тренировке Иммобиле.
Тем не менее «Скуадра адзурра» сразу постаралась нагрузить работой Поупа, сменившего в воротах травмированного Пикфорда. Однако тот справился с несколькими угрозами, и в целом первый тайм получился равным, а нули на табло объективно отражали происходившее на поле. Пожалуй, первый убойный момент случился на 56-й минуте, когда Барелла в падении не смог замкнуть передачу на пустой угол.
Впрочем, не забив относительно простой гол, Италия сотворила настоящий шедевр. Распадори одним касанием укротил на входе в штрафную длинную передачу Бонуччи, после чего разобрался с Уокером и отправил мяч в угол. Шансов у Поупа не было, тогда как Доннарумма в одной атаке отбил два хлестких удара Кейна. Но все-таки это было не так опасно, как выход Габбьядини один на один или попадание Димарко в штангу.
Да, на шестой добавленной минуте Беллингем едва не сравнял счет, только в целом все логично. Англию отправили во второй по статусу дивизион, и ее состояние перед ЧМ-2022 вызывает много вопросов. Это бледная тень команды, которая чуть более года назад играла в финале европейского первенства.
Перед Германией стояла задача сбросить Венгрию с первого места, и столь важный матч немцы проводили в Лейпциге — городе, где хозяева выиграли одиннадцать раз подряд. Правда, это еще и домашняя арена сразу для трех венгерских футболистов, да и в целом гости в этой Лиге наций выглядят мощно. В том числе отсюда такая уверенность, как у собирающегося попрощаться со сборной 34-летнего Солои, который забил эффектный гол в стиле Ибрагимовича.
Тер Штеген, сменивший в воротах заболевшего Нойера, к такому номеру оказался не готов. А потом едва не пропустил еще один мяч, тогда как команда Ханси Флика ничем не могла удивить самоотверженно защищавшегося соперника. После перерыва Германия даже перешла на схему с тремя центральными защитниками, что положительно сказалось на качестве игры.
Начали появляться моменты, и Мюллер даже отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из-за явного офсайда у ассистировавшего ветерану Хофманна. Ну, а Вернер словно испугался встречи с одноклубником и лишь размял Гулачи. Атаки Германии превратились в настоящий шквал, однако венгры держались. Орбан даже остановил летевший в ворота мяч головой.
Концовку гостям мог облегчить Адам, бесхитростно пробивший в Тер Штегена. Но тем слаще победа, которая войдет в историю венгерского футбола. Мадьяр все считали обреченными на роль жертвы, а они в шаге от «Финала четырех». Теперь все решится в домашней игре с Италией.
|Группа А3
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Венгрия
|5
|3
|1
|1
|8-3
|10
|2. Италия
|5
|2
|2
|1
|6-7
|8
|3. Германия
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|4. Англия
|5
|0
|2
|3
|1-7
|2
26 сентября. Англия — Германия. Венгрия — Италия.
Вслед за Казахстаном в лигу В поднялась Грузия, которой достаточно было не проиграть в Тбилиси своему главному конкуренту. Конечно, это нельзя сопоставить с выходом в финальный турнир чемпионата Европы, путь на который грузинам преградили как раз македонцы. Однако в комплекте с разгромом балканцев в первом круге (3:0) можно говорить о мести за былые обиды.
В главном матче на пути на Евро-2020 Грузии не хватало сдавшего положительный тест на коронавирус Кварацхелии, а в этой Лиге наций Хвича в первой игре против Македонии забил и отдал голевой пас. И он же обеспечил результат в пятницу. В крайне непростой игре вингер «Наполи» организовал важнейшее первое взятие ворот, сильным прострелом спровоцировав автогол Миовски. А когда гости по ходу второго тайма вроде бы захватили инициативу, Кварацхелия забил после блестящей передачи Зивзивадзе.
Этот футболист венгерского «Фехервара» должен был зажигать на табло и свою фамилию, но не использовал выход один на один. Впрочем, перевес в два мяча помог хозяевам увереннее защищаться в концовке. Что касается вклада Кварацхелии в итоговый результат Грузии, то это четыре гола и две передачи в пяти матчах.
|Группа С4
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Грузия
|5
|4
|1
|0
|14-2
|13
|2. Северная Македония
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|3. Болгария
|5
|1
|3
|1
|9-8
|6
|4. Гибралтар
|5
|0
|1
|4
|2-16
|1
26 сентября. Гибралтар — Грузия. Северная Македония — Болгария.
Боснийцы, которые то ли сыграют, то ли не сыграют против сборной России, за тур до финиша обеспечили себе выход в лигу А, победив своего главного конкурента.
Основной проблемой для черногорцев стал Демирович, один гол которого отменили, однако вторая попытка — после скидки Джеко — оказалась успешной в добавленное к первому тайму время.
|Группа В3
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Босния и Герцеговина
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|2. Черногория
|5
|2
|1
|2
|6-4
|7
|3. Финляндия
|5
|1
|2
|2
|6-6
|5
|4. Румыния
|5
|1
|1
|3
|2-7
|4
26 сентября. Черногория — Финляндия. Румыния — Босния.
117 матчей за сборную Италии провел защитник Бонуччи. Это четвертый результат в истории, равный показателям Джорджо Кьеллини и Даниеле де Росси.
121 год ворота сборной Англии не защищали вратари «Ньюкасла».
Автор: Андрей Кузичев