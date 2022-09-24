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Футбол. Лига наций. Все результаты
11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгрия почти выиграла «группу смерти», Италия выкинула Англию из элиты, Хвича обеспечил Грузии повышение в классе

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Италия
Англия
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Венгрия
Грузия
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Источник: Reuters

Шедевр Распадори и шок для Германии

Лига А

Футбол

Лига наций А 2022/2023
23.09.2022, 21:45

Италия1Англия0

Летний цикл матчей Англия завершила позорными 0:4 от Венгрии и оказалась в шаге от катастрофы. Поэтому в пятницу любой результат, кроме победного, приближал команду Гарета Саутгейта к вылету в лигу В. Нужна была только победа, и, как виделось, команде «Трех львов» могли помочь кадровые сложности итальянцев, которая лишилась Верратти, Инсинье, Политано и получившего повреждение на последней тренировке Иммобиле.

Тем не менее «Скуадра адзурра» сразу постаралась нагрузить работой Поупа, сменившего в воротах травмированного Пикфорда. Однако тот справился с несколькими угрозами, и в целом первый тайм получился равным, а нули на табло объективно отражали происходившее на поле. Пожалуй, первый убойный момент случился на 56-й минуте, когда Барелла в падении не смог замкнуть передачу на пустой угол.

Впрочем, не забив относительно простой гол, Италия сотворила настоящий шедевр. Распадори одним касанием укротил на входе в штрафную длинную передачу Бонуччи, после чего разобрался с Уокером и отправил мяч в угол. Шансов у Поупа не было, тогда как Доннарумма в одной атаке отбил два хлестких удара Кейна. Но все-таки это было не так опасно, как выход Габбьядини один на один или попадание Димарко в штангу.

Да, на шестой добавленной минуте Беллингем едва не сравнял счет, только в целом все логично. Англию отправили во второй по статусу дивизион, и ее состояние перед ЧМ-2022 вызывает много вопросов. Это бледная тень команды, которая чуть более года назад играла в финале европейского первенства.

Футбол

Лига наций А 2022/2023
23.09.2022, 21:45

Германия0Венгрия1

Перед Германией стояла задача сбросить Венгрию с первого места, и столь важный матч немцы проводили в Лейпциге — городе, где хозяева выиграли одиннадцать раз подряд. Правда, это еще и домашняя арена сразу для трех венгерских футболистов, да и в целом гости в этой Лиге наций выглядят мощно. В том числе отсюда такая уверенность, как у собирающегося попрощаться со сборной 34-летнего Солои, который забил эффектный гол в стиле Ибрагимовича.

Тер Штеген, сменивший в воротах заболевшего Нойера, к такому номеру оказался не готов. А потом едва не пропустил еще один мяч, тогда как команда Ханси Флика ничем не могла удивить самоотверженно защищавшегося соперника. После перерыва Германия даже перешла на схему с тремя центральными защитниками, что положительно сказалось на качестве игры.

Начали появляться моменты, и Мюллер даже отправил мяч в сетку, но гол не засчитали из-за явного офсайда у ассистировавшего ветерану Хофманна. Ну, а Вернер словно испугался встречи с одноклубником и лишь размял Гулачи. Атаки Германии превратились в настоящий шквал, однако венгры держались. Орбан даже остановил летевший в ворота мяч головой.

Концовку гостям мог облегчить Адам, бесхитростно пробивший в Тер Штегена. Но тем слаще победа, которая войдет в историю венгерского футбола. Мадьяр все считали обреченными на роль жертвы, а они в шаге от «Финала четырех». Теперь все решится в домашней игре с Италией.

Группа А3ИВНПМО
1. Венгрия53118-310
2. Италия52216-78
3. Германия51318-66
4. Англия50231-72

26 сентября. Англия — Германия. Венгрия — Италия.

Рассчитались за Евро

Лига С

Футбол

Лига наций C 2022/2023
23.09.2022, 19:00

Грузия2Северная Македония0

Вслед за Казахстаном в лигу В поднялась Грузия, которой достаточно было не проиграть в Тбилиси своему главному конкуренту. Конечно, это нельзя сопоставить с выходом в финальный турнир чемпионата Европы, путь на который грузинам преградили как раз македонцы. Однако в комплекте с разгромом балканцев в первом круге (3:0) можно говорить о мести за былые обиды.

В главном матче на пути на Евро-2020 Грузии не хватало сдавшего положительный тест на коронавирус Кварацхелии, а в этой Лиге наций Хвича в первой игре против Македонии забил и отдал голевой пас. И он же обеспечил результат в пятницу. В крайне непростой игре вингер «Наполи» организовал важнейшее первое взятие ворот, сильным прострелом спровоцировав автогол Миовски. А когда гости по ходу второго тайма вроде бы захватили инициативу, Кварацхелия забил после блестящей передачи Зивзивадзе.

Этот футболист венгерского «Фехервара» должен был зажигать на табло и свою фамилию, но не использовал выход один на один. Впрочем, перевес в два мяча помог хозяевам увереннее защищаться в концовке. Что касается вклада Кварацхелии в итоговый результат Грузии, то это четыре гола и две передачи в пяти матчах.

Группа С4ИВНПМО
1. Грузия541014-213
2. Северная Македония52127-67
3. Болгария51319-86
4. Гибралтар50142-161

26 сентября. Гибралтар — Грузия. Северная Македония — Болгария.

Босния идет на повышение

Лига В

Боснийцы, которые то ли сыграют, то ли не сыграют против сборной России, за тур до финиша обеспечили себе выход в лигу А, победив своего главного конкурента.

Основной проблемой для черногорцев стал Демирович, один гол которого отменили, однако вторая попытка — после скидки Джеко — оказалась успешной в добавленное к первому тайму время.

Группа В3ИВНПМО
1. Босния и Герцеговина53207-411
2. Черногория52126-47
3. Финляндия51226-65
4. Румыния51132-74

26 сентября. Черногория — Финляндия. Румыния — Босния.

Статистика дня

117 матчей за сборную Италии провел защитник Бонуччи. Это четвертый результат в истории, равный показателям Джорджо Кьеллини и Даниеле де Росси.

121 год ворота сборной Англии не защищали вратари «Ньюкасла».

Автор: Андрей Кузичев

Босния и Герцеговина
1:0
Первый тайм: 1:0
Черногория
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