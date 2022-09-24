Сборная Украины забила пять безответных мячей сборной Армении в матче Лиги наций

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: Зубков слева прострелил к дальней штанге, а Тымчик в подкате замкнул передачу, переправив мяч в ворота с полутора метров. Во втором тайме Зубков забил сам: Яремчук выполнил навес на Тымчика, тот прострелил из правой части штрафной в её центр, и Зубков отличным ударом в касание отправил мяч левее центра под перекладину. На 69-й минуте Довбик довёл счёт до крупного: Зубков получил мяч в левой части вратарской, избежав офсайда за счёт застрявшего у ворот Дашяна, прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где никем не прикрытый Довбик спокойно отправил мяч головой в прыжке в сетку ворот.