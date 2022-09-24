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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Украины забила пять безответных мячей сборной Армении в матче Лиги наций

Сегодня, 24 сентября, на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна проходил матч 5-го тура Лиги наций УЕФА Лиги B группы 1.

Украина
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Источник: Reuters

Встречались сборные Армении и Украины. Финальный свисток Жоау Педру Пиньейру зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 5:0.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте: Зубков слева прострелил к дальней штанге, а Тымчик в подкате замкнул передачу, переправив мяч в ворота с полутора метров. Во втором тайме Зубков забил сам: Яремчук выполнил навес на Тымчика, тот прострелил из правой части штрафной в её центр, и Зубков отличным ударом в касание отправил мяч левее центра под перекладину. На 69-й минуте Довбик довёл счёт до крупного: Зубков получил мяч в левой части вратарской, избежав офсайда за счёт застрявшего у ворот Дашяна, прошёл вперёд и навесил к дальней штанге, где никем не прикрытый Довбик спокойно отправил мяч головой в прыжке в сетку ворот.

В концовке матча сборная Украины отличилась дважды за три минуты: сначала точный удар удался Данилу Игнатенко, а затем Артём Довбик оформил дубль и установил финальный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины набрала 10 очков и вышла на первое место в группе 1 Лиги B. Сборная Армении с тремя очками остаётся на последней позиции.

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