Экс-тренер «Спартака» сотворил большую сенсацию. Якин убрал Испанию одним приёмом

Сборные Испании и Швейцарии решают в последних турах Лиги наций разные задачи. Команда Луиса Энрике спорит за первое место и выход из группы — перед встречей со швейцарцами опережала на одно очко Португалию. Команда экс главного тренера «Спартака» Мурата Якина борется за выживание — отставала на очко от Чехии.

Сценарий этой игры был простым. У хозяев — мяч, у гостей — пространство. Преимущество команды Луиса Энрике по владению в первом тайме было трёхкратным (73% против 27%)! Тем не менее у «Красной фурии» не получалось даже бить в створ ворот Яна Зоммера. Как бы получше описать игру испанцев? Они напоминали молодого человека, который ходит вокруг да около привлекательной девушки, с которой очень хочет познакомиться, но никак не может подойти поближе и произнести что-то внятное. Так и тут. Сборная Испании топталась рядом со штрафной швейцарцев, но совершала какие-то бессмысленные движения. Да и центрфорварда, который мог бы решить эпизод одним касанием в штрафной, у команды Луиса Энрике не было: «ложную девятку» исполнял Марко Асенсио.

Команда Якина спокойно оборонялась средним блоком, лишила хозяев скорости. А в середине первого тайма забила, дождавшись стандарта. После углового центральный защитник Мануэль Аканджи выиграл воздух. Сесар Аспиликуэта и Пау Торрес не разобрались, кому держать коллегу по амплуа. Аканджи на днях признался, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Швейцарии: если будет постоянно приходить в штрафную соперника с таким успехом, шансы на исполнение желания появятся.

Забавно, что даже вратарь сборной Испании Унай Симон сделал до перерыва больше касаний, чем почти все игроки швейцарцев. Но при сумасшедшем владении мяча хозяева нанесли лишь два удара против пяти у гостей (в створ — 0:3). В общем, план Луиса Энрике не работал. Хотя тренер испанцев был очень доволен этой тренировочной неделей.

Во втором тайме Испания наконец-то стала напоминать Испанию. Улучшилось взаимодействие игроков, появились какие-то комбинации с быстрым розыгрышем мяча. В результате уже на 55-й минуте «Красная фурия» сравняла счёт. В этом эпизоде Асенсио опустился на более привычную позицию атакующего полузащитника и здорово разобрался. Он отдал передачу в свободную зону на Жорди Альбу, который своим подключением вперёд напомнил болельщикам, что он ещё не так плох, как, может быть, думает Хави в «Барселоне».

Едва команда Луиса Энрике отыгралась, как сборная Швейцарии опять забила. Опять ей принёс успех угловой, снова в голе поучаствовал поймавший кураж Аканджи. На сей раз центральный защитник ловко оторвался от опекунов и отправил мяч во вратарскую, где шла борьба за позицию. В результате Эрик Гарсия сотворил автогол. Чувствуется, что Якин очень хорошо работает над стандартами в национальной команде.

Несколько замен, в том числе выход центрфорварда Борхи Иглесиаса, добавили агрессии испанцам. Да и игроки сборной Швейцарии подустали. У голкипера Зоммера появилась хорошая работа. Но Якин как будто не слишком нервничал, даже шутил о чём-то со своим помощником. «Красная фурия» при 76% владения мячом во втором тайме нанесла шесть ударов и четыре в створ (у швейцарцев — 3/1), а в концовке ничего не смогла сделать со швейцарским «бетоном».

Проиграв дома, Испания отдала первое место Португалии. А Швейцария ушла с последнего места. Якин, по сути, убрал топового соперника одним приёмом — классными стандартами.