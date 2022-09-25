СМИ бойкотировали пресс-конференцию тренера Армении после игры с Украиной

Встреча прошла 24 сентября в рамках отборочного цикла Лиги наций. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. Контракт испанского специалиста с Федерацией футбола Армении рассчитан до 30 ноября 2022 года.

«Вы часто говорите о законах футбола, действующих в вашей стране. Если в Испании команда проигрывает со счетом 3։0, фанаты поднимают белый платок с требованием отставки тренера. Если вы не оставите пост, то армянские журналисты не будут задавать вам вопросы», — заявил журналист Роберт Маркосян.

После пяти туров в отборочной группе A дивизиона В сборная Армении замыкает турнирную таблицу с тремя очками.