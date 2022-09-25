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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ бойкотировали пресс-конференцию тренера Армении после игры с Украиной

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журналисты в Ереване устроили бойкот главному тренеру национальной сборной Армении по футболу Хоакину Капарросу после разгромного поражения от украинцев, сообщает Sputnik Армения.

Армения
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Источник: Reuters

Встреча прошла 24 сентября в рамках отборочного цикла Лиги наций. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу гостей. Контракт испанского специалиста с Федерацией футбола Армении рассчитан до 30 ноября 2022 года.

«Вы часто говорите о законах футбола, действующих в вашей стране. Если в Испании команда проигрывает со счетом 3։0, фанаты поднимают белый платок с требованием отставки тренера. Если вы не оставите пост, то армянские журналисты не будут задавать вам вопросы», — заявил журналист Роберт Маркосян.

После пяти туров в отборочной группе A дивизиона В сборная Армении замыкает турнирную таблицу с тремя очками.

27 сентября команда Капарроса сыграет последний матч в Лиге наций, в котором сыграет с Ирландией в Дублине.

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