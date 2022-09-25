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21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций, Нуралы Алип получил две желтые за минуту

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Далга Арена» в Баку проходил матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги С группы 3.

Азербайджан
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Источник: Reuters

Местный Азербайджан встречался с Казахстаном. Финальный свисток арбитра Харма Осмерса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным. Спустя восемь минут Филип Озобич с паса Турала Байрамова увеличил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте отличился Анатолий Нуриев.

Отметим, что с 36-й минуты Казахстан играет в меньшинстве: сначала защитник «Зенита» Нуралы Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.

Азербайджан набрал 10 очков и продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы. Казахстан (13) — первый.

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3:0
Первый тайм: 0:0
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