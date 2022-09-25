Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций, Нуралы Алип получил две желтые за минуту

Местный Азербайджан встречался с Казахстаном. Финальный свисток арбитра Харма Осмерса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным. Спустя восемь минут Филип Озобич с паса Турала Байрамова увеличил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте отличился Анатолий Нуриев.

Отметим, что с 36-й минуты Казахстан играет в меньшинстве: сначала защитник «Зенита» Нуралы Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.