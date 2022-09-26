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00:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Нидерландов по футболу вышла в плей-офф Лиги наций

Нидерландские футболисты в заключительном туре обыграли бельгийцев.

Нидерланды
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Источник: Reuters

ТАСС, 25 сентября. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 4-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в воскресенье в Амстердаме.

В составе хозяев гол забил Вирджил ван Дейк (73-я минута).

Сборная Нидерландов заняла первое место в группе 4 дивизиона A с 16 очками, бельгийцы стали вторыми (10 очков). Третьей стала команда Польши (7), последней — сборная Уэльса (1). Сборная Нидерландов вышла в плей-офф.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14-го по 18 июня 2023 года.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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