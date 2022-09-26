Сборная Нидерландов по футболу вышла в плей-офф Лиги наций

ТАСС, 25 сентября. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Бельгии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 4-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в воскресенье в Амстердаме.
В составе хозяев гол забил Вирджил ван Дейк (73-я минута).
Сборная Нидерландов заняла первое место в группе 4 дивизиона A с 16 очками, бельгийцы стали вторыми (10 очков). Третьей стала команда Польши (7), последней — сборная Уэльса (1). Сборная Нидерландов вышла в плей-офф.
Плей-офф Лиги наций пройдет с 14-го по 18 июня 2023 года.
Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.