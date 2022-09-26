Фарерские острова обыграли сборную Турции в матче Лиги наций

В первом тайме команды забитыми мячами отметиться не смогли. Первыми это сделали хозяева — на 51-й минуте защитник Вильормур Давидсен сумел открыть счёт в матче после передачи Сольви Ватнхамара.

Если посмотреть на статистику матча, то сборная Турции не стремилась как-то изменить ход встречи: под конец матча хозяева лидировали по ударам — 6:4. Несмотря на это, Турция сократила отставание в счёте на 89-й минуте — гол забил Сердар Гюрлер.