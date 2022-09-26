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Футбол. Лига наций. Все результаты
00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Фарерские острова обыграли сборную Турции в матче Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Фарерских островов на своём поле принимала команду из Турции.

Фарерские острова
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Торсволлур» в Торсхавне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

В первом тайме команды забитыми мячами отметиться не смогли. Первыми это сделали хозяева — на 51-й минуте защитник Вильормур Давидсен сумел открыть счёт в матче после передачи Сольви Ватнхамара.

Фарерские острова достаточно быстро укрепили своё преимущество благодаря голу Йоана Эдмундссона на 59-й минуте встречи.

Если посмотреть на статистику матча, то сборная Турции не стремилась как-то изменить ход встречи: под конец матча хозяева лидировали по ударам — 6:4. Несмотря на это, Турция сократила отставание в счёте на 89-й минуте — гол забил Сердар Гюрлер.

Несмотря на пропущенный мяч, Фарерские острова сумели довести исход встречи до победы — 2:0.

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Фарерские острова
2:1
Первый тайм: 0:0
Турция
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