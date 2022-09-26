Дешам после поражения Франции от Дании в Лиге наций: Повода для беспокойства нет

«Я не воспринимаю это как какое-то крушение. У нас было много моментов, но мы сыграли недостаточно эффективно. Мы совершили несколько ошибок при игре в обороне. У нас молодая команда, в которой большинство игроков не имеет опыта выступления на высочайшем уровне. Дело не в схемах. Когда у твоих ворот назначают четыре угловых, и каждый раз остается свободным игрок сборной Дании, то ты можешь поставить и три, и четыре, и двенадцать игроков сзади — это ничего не поменяет.



Повода для беспокойства нет. Возвращение футболистов с международным опытом поможет нам. Не надо беспокоиться, хотя тяжело всем. Накануне я посмотрел другие матчи — остальные большие команды тоже проигрывают. Нельзя преподносить нас выше остальных сборных. Мы будем бороться», — цитирует Дешама RMC Sport.