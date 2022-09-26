Сборная Италии по футболу обыграла венгров и вышла в плей-офф Лиги наций

В составе победителей голы забили Джакомо Распадори (27-я минута) и Федерико Димарко (52).
Сборная Италии заняла первое место в группе с 11 очками, венгры стали вторыми (10), третье место заняла команда Германии (7), турнирную таблицу замкнула сборная Англии (3). Сборная Италии вышла в плей-офф.
Сборная России должна была выступать во 2-й группе дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.
Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.