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26 сентября, источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу обыграла венгров и вышла в плей-офф Лиги наций

ТАСС, 26 сентября. Сборная Италии по футболу на выезде со счетом 2:0 победила команду Венгрии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 3-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в понедельник в Будапеште.

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В составе победителей голы забили Джакомо Распадори (27-я минута) и Федерико Димарко (52).

Сборная Италии заняла первое место в группе с 11 очками, венгры стали вторыми (10), третье место заняла команда Германии (7), турнирную таблицу замкнула сборная Англии (3). Сборная Италии вышла в плей-офф.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

Сборная России должна была выступать во 2-й группе дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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