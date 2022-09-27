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00:02 (мск), источник: ТАСС

Сборные Англии и Германии сыграли вничью в матче футбольной Лиги наций

ТАСС, 26 сентября. Сборная Англии по футболу дома со счетом 3:3 сыграла вничью с командой Германии в матче шестого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в понедельник на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Источник: Reuters

В составе англичан голы забили Люк Шоу (72-я минута), Мэйсон Маунт (75), Харри Кейн (83, с пенальти). У германской сборной отличились Илкай Гюндоган (52, с пенальти), Кай Хаверц (67, 87).

Сборная Германии заняла третье место по итогам группового этапа, команда набрала 7 очков. Англичане стали последними в квартете, набрав 3 очка, и в следующем сезоне Лиги наций выступят в дивизионе B. В другом матче группы сборная Италии обыграла венгров со счетом 2:0. Итальянцы набрали 11 очков, заняли первое место в группе и вышли в финальную часть турнира. Венгры с 10 очками заняли второе место.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа завершатся 27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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Англия
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