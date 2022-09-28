Сборная Испании по футболу стала последним участником плей-офф Лиги наций

ТАСС, 27 сентября. Сборная Испании по футболу на выезде со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 2-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла во вторник в Браге.

Гол забил Альваро Мората на 88-й минуте.

Испанцы заняли первое место в группе с 11 очками, португальцы стали вторыми (10), третье место заняла команда Швейцарии (9), турнирную таблицу замкнула сборная Чехии (4). Сборная Испании вышла в плей-офф.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года. Ранее участниками финальной стадии Лиги наций стали сборные Нидерландов, Италии и Хорватии. Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки.

Сборная России должна была выступать во 2-й группе дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.