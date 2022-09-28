Текущие события
Футбол. Лига наций
27.09
Ирландия
Армения
32
Футбол. Лига наций
27.09
Украина
Шотландия
00
Футбол. Лига наций
27.09
Португалия
Испания
01
Футбол. Лига наций
27.09
Швейцария
Чехия
21
Футбол. Лига наций
27.09
Албания
Исландия
11
Футбол. Лига наций
27.09
Норвегия
Сербия
02
Футбол. Лига наций
27.09
Швеция
Словения
11
Футбол. Лига наций
27.09
Косово
Кипр
51
Футбол. Лига наций
27.09
Греция
Северная Ирландия
31
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
27.09
Греция
Северная Ирландия
31
27.09
Косово
Кипр
51
27.09
Швеция
Словения
11
27.09
Швейцария
Чехия
21
27.09
Португалия
Испания
01
27.09
Норвегия
Сербия
02
27.09
Албания
Исландия
11
27.09
Украина
Шотландия
00
Футбол. Лига наций. Все результаты
00:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная Испании по футболу стала последним участником плей-офф Лиги наций

Испанцы в решающем матче обыграли на выезде португальцев со счетом 1:0.

Португалия
Испания
Нидерланды
Италия
ХорватияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 27 сентября. Сборная Испании по футболу на выезде со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 2-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла во вторник в Браге.

Гол забил Альваро Мората на 88-й минуте.

Испанцы заняли первое место в группе с 11 очками, португальцы стали вторыми (10), третье место заняла команда Швейцарии (9), турнирную таблицу замкнула сборная Чехии (4). Сборная Испании вышла в плей-офф.

Источник: Reuters

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года. Ранее участниками финальной стадии Лиги наций стали сборные Нидерландов, Италии и Хорватии. Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки.

Сборная России должна была выступать во 2-й группе дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

Читайте также
Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Татьяна Тарасова: неуместно болельщикам такое писать
Что написал Федун новому руководству "Спартака"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь