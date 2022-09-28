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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Сербия обыграла Норвегию и вышла в Лигу А Лиги наций

В Осло на стадионе «Уллевол» завершился матч 6-го тура Лиги наций Лиги B.

Сербия
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Источник: Reuters

В группе 4 первое место в турнирной таблице оспорили сборные Норвегии и Сербии. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 42-й минуте Душан Влахович с передачи Филипа Костича открыл счёт. А на 54-й минуте Александр Митрович поставил точку, ему ассистировал Иван Илич.

Благодаря этой победе, сборная Сербии набрала 13 очков и заняла первое место в турнирной таблице в своей группе. Теперь сербы в следующем розыгрыше турнира сыграют в Лиге А. Сборная Норвегии завершила выступление на втором месте. Норвежцы набрали 10 очков. В Лигу C из этого квартета отправится сборная Швеции.

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