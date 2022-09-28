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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина сыграла вничью с Шотландией и осталась в дивизионе B Лиги наций

27 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Шотландией.

Украина
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стадион Краковии» в Кракове (Польша). Противостояние завершилось со счётом 0:0. После этой ничьей шотландцы поднялись в элитный дивизион турнира, а украинцы остались в Лиге B.

Команды выступали в группе B1. В ней победила сборная Шотландии. В шести матчах турнира команда Стива Кларка набрала 13 очков. Украинская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Александра Петракова набрала 11 очков. Ниже расположились команды Ирландии (8) и Армении (3) соответственно.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

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