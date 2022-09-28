Украина сыграла вничью с Шотландией и осталась в дивизионе B Лиги наций

Команды играли на стадионе «Стадион Краковии» в Кракове (Польша). Противостояние завершилось со счётом 0:0. После этой ничьей шотландцы поднялись в элитный дивизион турнира, а украинцы остались в Лиге B.

Команды выступали в группе B1. В ней победила сборная Шотландии. В шести матчах турнира команда Стива Кларка набрала 13 очков. Украинская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Александра Петракова набрала 11 очков. Ниже расположились команды Ирландии (8) и Армении (3) соответственно.