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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА наказал сборные Румынии, Боснии и Хорватии частичным закрытием трибун

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала сборные Румынии, Боснии и Герцеговины и Хорватии частичным закрытием трибун по итогам матчей Лиги наций сезона-2022/23.

Румыния
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Источник: AFP 2022

Сборная Румынии 26 сентября на своем поле разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1. По итогам игры Федерацию футбола Румынии оштрафовали на 30 тысяч евро и обязали частично закрыть трибуны домашнего стадиона как минимум на 2000 мест во время следующей игры под эгидой УЕФА. Наказание последовало за бросание болельщиками предметов, запуск файеров, провокационные сообщения оскорбительного характера, акты порчи имущества и массовые беспорядки.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины также частично закроет трибуны на 2000 мест в следующем матче из-за расистского поведения ее болельщиков, а также получит штраф в размере 10 тысяч евро и возместит ущерб за 39 сломанных сидений. Кроме того, федерации запрещено продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч.

Хорватский футбольный союз был наказан по итогам встречи с командой Австрии (3:1) 25 сентября. Федерация суммарно оштрафована за различные нарушения, в их числе расистское и дискриминационное поведение, на 43125 евро и наказана частичным закрытием трибун (2000 мест) на одну игру.

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