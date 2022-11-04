УЕФА наказал сборные Румынии, Боснии и Хорватии частичным закрытием трибун

Сборная Румынии 26 сентября на своем поле разгромила команду Боснии и Герцеговины со счетом 4:1. По итогам игры Федерацию футбола Румынии оштрафовали на 30 тысяч евро и обязали частично закрыть трибуны домашнего стадиона как минимум на 2000 мест во время следующей игры под эгидой УЕФА. Наказание последовало за бросание болельщиками предметов, запуск файеров, провокационные сообщения оскорбительного характера, акты порчи имущества и массовые беспорядки.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины также частично закроет трибуны на 2000 мест в следующем матче из-за расистского поведения ее болельщиков, а также получит штраф в размере 10 тысяч евро и возместит ущерб за 39 сломанных сидений. Кроме того, федерации запрещено продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч.