Сборная Швеции обыграла Мексику в товарищеском матче
В испанской Жироне состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Швеции. Встреча завершилась победой шведской команды со счетом 2:1.
Мексика
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В испанской Жироне состоялся товарищеский матч между сборными Мексики и Швеции. Встреча завершилась победой шведской команды со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Маркус Роден и Маттиас Сванберг. У мексиканцев единственный мяч записал на свой счет Алексис Вега.
На чемпионате мира в Катаре сборная Мексики сыграет в одной группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией. Швеция не смогла отобраться на ЧМ-2022, проиграв в стыковом турнире Польше (0:2).