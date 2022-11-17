Сборная Швеции обыграла Мексику в товарищеском матче

В составе победителей по голу забили Маркус Роден и Маттиас Сванберг. У мексиканцев единственный мяч записал на свой счет Алексис Вега.

На чемпионате мира в Катаре сборная Мексики сыграет в одной группе с Аргентиной, Польшей и Саудовской Аравией. Швеция не смогла отобраться на ЧМ-2022, проиграв в стыковом турнире Польше (0:2).