Сборная Испании назвала состав на финал четырех Лиги наций
Сборная Испании огласила состав на матчи финала четырех Лиги наций.
Сборная Испании огласила состав на матчи финала четырех Лиги наций.
Тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте вызвал следующих игроков:
вратари — Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), Давид Райя («Брентфорд», Англия);
защитники — Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ», Франция);
полузащитники — Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба — «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Серхио Каналес («Бетис»);
нападающие — Дани Ольмо («РБ Лейпциг», Германия), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс», Англия), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетико»), Йереми Пино («Вильярреал»).
15 июня в полуфинале испанцы сыграют с командой Италии, которая назвала состав еще 30 мая. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Нидерландов.