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18:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций

ТАСС, 18 июня. Сборная Италии по футболу со счетом 3:2 обыграла команду Нидерландов в матче за третье место Лиги наций. Встреча прошла в воскресенье в Энсхеде (Нидерланды).

Италия
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Источник: AP 2022

В составе победителей голы забили Федерико Димарко (6-я минута), Давид Фраттези (20), Федерико Кьеза (73). У проигравших отличились Стивен Бергвейн (68) и Джорджиньо Вейналдум (90).

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в Роттердаме и начнется в 21:45 мск.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы. Итальянцы становились третьими в сезоне-2020/21.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.

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Италия
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