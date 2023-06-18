Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций

В составе победителей голы забили Федерико Димарко (6-я минута), Давид Фраттези (20), Федерико Кьеза (73). У проигравших отличились Стивен Бергвейн (68) и Джорджиньо Вейналдум (90).

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в Роттердаме и начнется в 21:45 мск.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы. Итальянцы становились третьими в сезоне-2020/21.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.