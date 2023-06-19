Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти испанцы победили со счетом 5:4.

Прошедший розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, сборная Испании впервые одержала победу в турнире. Ранее победителями Лиги наций становились сборные Португалии (2019) и Франции (2021).

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций были распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. В финальную часть Лиги наций вышли четыре победителя групп сильнейшего дивизиона.

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от участия в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23.